CYRIL се обединява с рап легендата Wiz Khalifa за нова песен

След метеорния си възход, който му донесе над 3 милиарда стриймвания в кариерата, австралийският продуцент и мултиинструменталист CYRIL издава първия си албум за годината с най-амбициозното сътрудничество до момента: „That’s Her“, в което участва мултиплатинената и номинирана за Grammy хип-хоп икона Wiz Khalifa.

Достъпна вече на всички големи стрийминг платформи, „That’s Her“ служи като майсторски клас по промяна на жанровите граници. Парчето безпроблемно съчетава характерната органична продукция на CYRIL с непринуденото, мелодично усещане, което е направил Wiz Khalifa.

Това издание бележи ключов момент в кариерата на CYRIL, тъй като той разширява доминиращото си присъствие в Европа и Австралия със северноамериканския мейнстрийм.

Историята на CYRIL е една от най-завладяващите в съвременната музика. След като преодоля лични трудности и бездомност, той се превърна в глобален феномен. Последните му постижения включват: Неговият знаков сингъл „Stumblin’ In“ официално се превърна в стрийминг гигант, надминавайки 746 милиона възпроизвеждания (само в Spotify) и печелейки престижни диамантени сертификати във Франция, Полша и Австралия, както и златни сертификати в САЩ, Германия и други.

Този дигитален успех се отразява и в доминацията му в традиционното еърплей пространство, където си е осигурил статут №1 в на големите пазари, включително Германия, Холандия, Австралия, Нова Зеландия, Полша и Швеция.

CYRIL е повече от просто „One Hit Wonder“. След “Stumblin In” той имаше още един глобален момент с ремикса си на „The Sound of Silence“ на Disturbed, който събра милиарди гледания в TikTok и стрийминг платформите, последван от римейка си на „Still Into You“ на Paramore, който беше номиниран за ARIA Song of the Year, и ремиксира изпълнители, като Teddy Swims, Ed Sheeran и много други.

Отвъд класациите, звукът на CYRIL е все по-често синоним на съвременната поп култура, като наскоро зае централно място във филма на Netflix „People We Meet on Vacation“, докато глобални марки като F1, MLB, Chelsea FC, Liverpool FC и други използват неговата заразителна музика. Това съчетание на търговски успех и творческа значимост му донесе значително признание в индустрията, подчертано от множество номинации за ARIA за „Песен на годината“ и „Най-добро денс/електронно издание“ през 2024 и 2025 г., както и от това, че е най-откритият австралийски изпълнител на Spotify.

Снимка: Орфей Мюзик

В деня на издаването на парчето, беше издаден и високооктанов музикален видеоклип, заснет на място в Лос Анджелис. Феновете могат да очакват и голямо количество съдържание зад кулисите, предлагащо интимен поглед към творческата синергия между австралийския продуцент и легендата на рапа от западното крайбрежие.