J Balvin и Amber Mark представят новия сингъл „JUMP“ (feat. Steve Vai & Travis Barker) – официалния Coca-Cola химн за FIFA World Cup 2026, едно от най-гледаните спортни събития в света.

Песента преосмисля класическия хит „Jump“ на Van Halen, като съчетава разпознаваемите синтезаторни линии на оригинала с модерна поп и латино продукция и мощна рок енергия. В проекта участват и легендарният китарист Steve Vai и барабанистът и продуцент Travis Barker, които добавят характерна рок динамика към новата интерпретация. Резултатът е мащабно стадионно звучене, създадено да улови емоцията и колективната енергия на футболните фенове по време на предстоящото Световно първенство.

Още в деня на излизането си песента получава значителна подкрепа в стрийминг платформите. „JUMP“ влиза в над 30 Spotify New Music Friday плейлиста, включително с топ 10 позиции в пазари като LATAM, Колумбия, Испания, Португалия, Индия, Румъния, Унгария и Чехия, както и включвания в ключови футболни пазари като Нидерландия, Франция и Белгия.

Официалният видеоклип към „JUMP“ представя анимирана визуална концепция с J Balvin, Amber Mark, Steve Vai и Travis Barker, както и специална поява на футболния талант Lamine Yamal, съчетавайки музика, спорт и дигитално изкуство.

Снимка: Animato Music / Universal Music Group

Песента продължава традицията на официалните химни, свързани със Световното първенство, след като през годините Coca-Cola представя проекти като „Wavin’ Flag“ на K’naan, „The World Is Ours“ на David Correy и „Colors“ на Jason Derulo.