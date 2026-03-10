ROSALÍA официално пуска ремикса на “Berghain”

Една от най-запомнящите се изпълнения на BRIT Awards 2026 безспорно беше това на глобалната суперзвезда ROSALÍA, която превърна сцената на церемонията в истински музикален спектакъл. Испанската артистка не само впечатли публиката с грандиозното си представяне на песента “Berghain”, но и си тръгна с наградата за Best International Artist.

Изпълнението на “Berghain”, част от последния ѝ албум LUX, беше представено в нова, още по-интензивна версия с участието на Björk. Двете артистки се появиха на сцената заедно с Heritage Orchestra и впечатляваща танцова формация, превръщайки шоуто в един от най-силните моменти на вечерта.

Кулминацията на изпълнението беше премиерата на нов високоенергиен техно ремикс на “Berghain”, дело на Conrad Taylor, който добави нова клубна енергия и индустриален електронен звук, вдъхновен от легендарната берлинска сцена. След огромния интерес към изпълнението, ремиксът излиза официално, давайки възможност на феновете да преживеят отново енергията на едно от най-обсъжданите изпълнения на вечерта.