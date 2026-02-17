A Boogie Wit da Hoodie се завръща с чисто ново EP

0:00 / 3:25

Диамантено сертифицираната глобална суперзвезда A Boogie Wit da Hoodie се завръща с „Before Artistry“, чисто ново EP.

Проектът с шест песни включва такива забележителни хитове като „Glitchin“, „Show Me Something Real“, „PGD“ с участието на Kyle Richh и ZEDDY WILL и „Red Light“ с Trippie Redd.

В разговор за „Before Artistry“, A Boogie Wit da Hoodie споделя: „Десет години в тази игра се усещат сюрреалистично и съм благодарен за всеки момент. Този нов проект не е просто музика; това е празник на моето пътуване и благодарност към феновете, които са с мен от самото начало. Това е само малка извадка, преди да издадем албума“.

A Boogie отпразнува „Before Artistry“ с изпълнението Boogie Bash в емблематичната зала Radio City Music Hall в Ню Йорк, което ще отбележи първия му концерт на живо. Историческото шоу, което беше разпродадено за по-малко от 10 минути, ще отбележи първото десетилетие на суперзвездата на A Boogie, докато той се готви да започне следващия си етап, като артист. Предстоящите дати на живо включват редица северноамерикански арени, както и специално гост-изпълнение на Rhythm + Waves, световния европейски плажен фестивал за рап и електронна музика, който ще се проведе в Портимао, Португалия, на 28 юни. За актуализации и информация за билети, моля, посетете aboogiehbtl.com/tour.

Миналият октомври „Part of Me“ – който е вдъхновение от класиката на Mariah Carey „We Belong Together“ – се оказа още един световен хит за A Boogie Wit da Hoodie, влизайки в класациите на Billboard „Hot 100“, „Rhythmic Airplay“ и „Hot New R&B/Hip-Hop Songs“, както и в официалните класации за сингли в Канада, Нова Зеландия и Обединеното кралство. Сякаш всичко това не беше достатъчно, невероятната 2025 година на A Boogie завърши с гръм и трясък, като редица от класическите му хитове получиха нови RIAA сертификати, като „Look Back At It“ вече е официално сертифициран като седемкратно платинен, „Jungle“ и „Still Think About It“ скочиха до петкратно платинен статус, „Demons & Angels“ и „Me and My Guitar“ достигнаха двукратно платинен статус, а „Friend Zone“ достигна платинен статус, а „Might Not Give Up“ и „Bleed“ постигнаха златен статус.

Снимка: Орфей Мюзик

A BOOGIE WIT DA HOODIE

Before Artistry

(Highbridge The Label / 300)

Tracklist:

1. Glitchin

2. Show Me Something Real

3. PGD feat. Kyle Richh & ZEDDY WILL

4. Get Away

5. Dead to Me

6. Red Light feat. Trippie Redd

