Роби представя новия си самостоятелен сингъл „Рано призори“

Роби, който със своята музика, харизма и разпознаваем стил, бързо се утвърди като едно от най-обичаните лица на българската музикална сцена, представя новия си самостоятелен сингъл „Рано призори“.

В песента той продължава характерната си линия, в която модерното поп звучене естествено се преплита с български фолклорни елементи – подход, загатнат в последните му проекти и превърнал се в отличителна част от музикалния му почерк. След силния отзвук на песни като „Налей“ с Тино и „Мале“ с Мона, новият сингъл идва като следваща уверена стъпка в развитието му като певец, автор и музикален продуцент.

Песента „Рано призори“, създадена от Роби, Пламена Николова, Адриан Гугов, Денис Попстоев и Теодор Хараламбиев, носи силен емоционален заряд и усещане за движение между традиция и съвременност, което намира естествено продължение във видеото. „Рано призори“ е първата песен, в която Роби включва женски фолклорен хор и кавал. Клипът разкрива свят, вдъхновен от българската традиция, където кукерите се появяват органично в разказа, а техният танц се вплита в планинския зимен пейзаж и ритъма на музиката.

Ключова роля във видеото има партньорът на Роби в живота и на сцената – Пламена, чието силно екранно присъствие се превръща в емоционалния център на историята. Визуалните ѝ трансформации и появата ѝ с тъпан в кулминацията добавят финален енергиен импулс към разказа. Режисьор на видеото е Христо Георгиев.

В началото на годината Роби събра екип от музиканти и автори в творчески кемп, а „Рано призори“ е първата стъпка към предстоящия албум, по който артистът вече работи и който се очаква да излезе по-късно тази година. Интересът към Роби през последната година непрекъснато нараства – предстоящият му концерт на 8 март във Военния клуб в София, обявен само в Instagram профила му, беше разпродаден за по-малко от три дни. Билетите за клубното му турне в края на миналата година също бяха изчерпани дни преди самите дати. В последните си изяви Роби загатва, че подготвя нови, по-мащабни събития, чиито дати публиката очаква с нетърпение.