Дара Екимова издаде първа песен от предстоящия си албум

Дара Екимова издаде първа песен от предстоящия си втори студиен албум.

Има усещания, които не се подчиняват на логика, те са просто мисъл, която се връща отново и отново. С новия си сингъл “LADIDA”, певицата пресъздава този вътрешен монолог за момента, в който сърцето и разумът не са на една и съща честота. “LADIDA” поставя начало на обратното броене до предстоящата премиера на втория албум на изпълнителката по-късно тази година.

В текста на “LADIDA” няма драматизъм, а честно признание - за привличането, което разклаща баланса. Режисьорът Жоро Пеев превръща тази емоционална дезориентация във визуален език. Видеото е изградено върху идеята за променяща се гравитация - камерата се завърта на 90 и 180 градуса, а пространството буквално губи стабилност.

“LADIDA” е написана от самата Дара Екимова по време на творчески лагер посветен специално на нея като артист през 2025г., заедно със силен екип от български автори и продуценти - Денис Попстоев, Eva Lea, C-Mo, D-Zasta и KayBe. Музикално песента стъпва върху минималистична, модерна поп продукция, в която пространството е оставено на гласа и текста.

Премиерата на “LADIDA” е днес, 19 февруари, в българския радио и телевизионен ефир, а скоро и във всички дигитални платформи.