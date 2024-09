Teddy Swims пусна нов сингъл

Оглавяващият класациите хитмейкър Teddy Swims въвежда нова ера с новия сингъл “Bad Dreams”.

„Bad Dreams“ излиза след неговия глобален хит „Lose Control“, който той изпълни по-рано тази седмица на сцената на MTV VMA Extended Play, заедно с настоящия си сингъл, оглавил класациите „The Door“ и изпълнението на Rihanna „Stay“.

Той беше номиниран за четири награди, включително „Най-добър нов изпълнител“, „Песен на годината“, „Най-добра алтернатива песен“ и „PUSH изпълнение на годината“.

Слушайте “Bad Dreams” чрез Warner Records / Орфей Мюзик.

2024 г. беше много успешна година за Swims, който отпразнува успеха на хита си, завладяващ класациите „Lose Control“ от дебютния му албум „I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)“. В допълнение към претенцията за номер 1 в класацията Billboard Hot 100, песента натрупа над 2,2 милиарда глобални стриймвания, достигна номер 1 в пет радио формата (Топ 40, Hot AC, AC, R&B и Rhythm) и наскоро беше въведен в „Billions Club“ на Spotify.

Освен това, Swims започва разпродаденото си турне „I’ve Tried Everything But Therapy“ в САЩ, включително изпълнения на „Austin City Limits Festival“.

Полагайки усилена работа в продължение на години, Swims е в челните редици на популярната култура като истинска и успешна звезда без сравнение. Teddy започна да печели известност, след като публикува кавъри онлайн през 2019 г., като “Rock With You” на Michael Jackson и “You’re Still The One” на Shania Twain, които набират стотици милиони гледания, което води до подписването му с Warner Records през 2020 г.

Той неуморно усъвършенства своя глас. Пише песни в EP-та като „Unlearning [2021]“, „Tough Love [2022]“ и „Sleep Is Exhausting [2022]“. Той демонстрира своя невероятен обхват, като си сътрудничи с артисти като Maren Morris, Meghan Trainor, X Ambassadors, Thomas Rhett, ILLENIUM, Tiësto, Armin Van Buuren и Matoma. Той направи „I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)“ през 2023 г. и издаде версия на живо на албума заедно с групата си Freak Freely в началото на 2024 г.

Сега, с “Bad Dreams,” Swims повишава шансовете за неоспорим химн, който подчертава статуса му на един от най-вълнуващите нови изпълнители в музиката.