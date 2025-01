Teddy Swims песна нова песен

Teddy Swims и Givēon обединиха усилия в нова песен.

Музикалните звезди пуснаха прочувственото парче „Are You Even Real“ и разказаха за значението на този дует.

„Влюбен съм в перфектна жена и съм толкова щастлив, че понякога се чувствам твърде хубаво, за да е истина!“, каза Teddy в изявление. „Много съм благодарен, че моят скъп приятел Givēon е с мен в „Are You Even Real“! Той е талант веднъж на поколение, опитвам се да накарам този човек да направи цял албум с мен!“

Givēon добави: „Тази песен се случи по толкова естествен начин и си личи. Музиката, текстовете, Teddy и аз. Това е, което ви кара да го слушате отново и отново. Развълнуван съм най-накрая да го споделя със света“.

Песента ще бъде включена в предстоящия албум на Swims "I've Tried Everything But Therapy (Part 2)", който ще излезе на 24 януари.

Междувременно стана ясно, че Teddy Swims и приятелката му Raiche Wright очакват първото си дете. Двойката разкри новината с кадър в Instagram, на който изпълнителят на хита "Lose Control" нежно е положил ръце върху коремчето на приятелката си.

View this post on Instagram A post shared by R A I C H E (@mynameisraiche)

Двойката беше свързана за първи път през февруари 2024 г., след като бяха забелязани заедно на афтър партито на наградите Grammy, преди да потвърдят романса си, като публикуваха един за друг в акаунтите си в социалните медии.