"Супер Марио Галактика: Филмът" оглави боксофис класацията на Северна Америка

"Супер Марио Галактика: Филмът", базиран на изключително популярната видеоигра на "Нинтендо" (Nintendo), разгроми конкуренцията в северноамериканския боксофис при излизането си през великденския уикенд.

Продължението на "Супер Марио Bros.: Филмът" от 2023 г. реализира приходи от от 130,9 милиона щатски долара от продажбата на билети в киносалоните на САЩ и Канада. Сред актьорите, които озвучават персонажите в "Супер Марио Галактика: Филмът", са Джак Блек, Крис Прат, Аня Тейлър-Джой и Бри Ларсън.

Смесените отзиви не попречиха на широката публика да си купи билети за филма, който благодарение на това отбеляза най-успешния старт за годината за холивудска продукция.



"Това е сензационен старт за втори епизод от анимационна поредица", коментира анализаторът Дейвид Грос от "Франчайз ентъртейнмънт рисърч" (Franchise Entertainment Research).

През третата си седмица в кината друг филм за космически приключения - "Проектът "Аве Мария" с Райън Гослинг в главната роля, отстъпи на второ място с постъпления в размер на 30,7 милиона щатски долара.

Трета позиция в боксофиса заема романтичната комедия "Драмата" с участието на Зендая и Робърт Патинсън. Филмът, разказващ историята на двойка, чиято връзка се разпада в навечерието на сватбата й, събра 14,4 милиона щатски долара през дебютния си уикенд на голям екран.

Челната петица в боксофис класацията на Северна Америка се допълва от анимационния филм "Хопъри" на "Дисни"/"Пиксар" и романтичната драма "Споменът за него". Приходите от продажбата на билети за двата филма в киносалоните на САЩ и Канада през уикенда възлизат съответно на 5,8 милиона щатски долара и 2,2 милиона щатски долара.

Източник: БТА