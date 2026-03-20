Стивън Колбер ще пише сценарий на нов филм от поредицата „Властелинът на пръстените“

Публикувано на 26 Март 2026
Снимка: Getty Images / CBS Photo Archive

Американският телевизионен водещ и комик Стивън Колбер ще пише сценарий за нов филм от поредицата „Властелинът на пръстените“.

„Късното шоу“ на Колбер ще излъчи последния си епизод през май, а според медии в САЩ водещият вече е получил поръчка да напише сценарий за нов филм от поредицата, вдъхновена от книгите на британския писател Дж. Р. Р. Толкин. Заедно с Колбер по сценария ще работят още Филипа Бойенс и Питър Макгий, като това ще бъде втора нова част от франчайза.

Стивън Колбер обяви новината в социалните мрежи заедно с режисьора Питър Джаксън.

Колбер каза, че идеята му е вдъхновена от началните глави на „Задругата на пръстена“, които не са включени в първия филм, дело на Джаксън. „Помислих си - може би това може да бъде самостоятелна история, вярна едновременно на книгите и на вече съществуващите филми,“ каза Колбер. Той обсъдил концепцията и със сина си Питър, който също е сценарист.

Идеите на телевизионния водещ впечатлили Джаксън, а филмът, за който се твърди, че ще носи заглавието The Lord of the Rings: Shadow of the Past, ще следва друго продължение на сагата - The Hunt for Gollum, който е в продукция под режисурата на Анди Съркис и чиято премиера е планирана за декември 2027 г.

Актьорският състав на новата лента включва Кейт Уинслет в засега неуточнена роля, Иън Маккелън като Гандалф, Анди Съркис като Ам-гъл, а се очаква и Илайджа Ууд да се завърне в образа на Фродо.

Източник: БТА

