Ставаме част от "Семейство под наем" от 27 февруари в кината

Една роля може да промени живота!

Този февруари ставаме част от "Семейство под наем" – дело на японската режисьорка и сценарист Хикари (37 Seconds) и с участието на носителя на „Оскар“ Брендън Фрейзър, филмът ни пренася в съвременен Токио и разказва деликатна и дълбоко човешка история за нуждата от близост и неочакваните връзки, които ни променят.

"Семейство под наем" проследява Филип (Фрейзър) – американски актьор, водещ самотен и отчужден живот в Япония, докато не получава необичайно предложение за работа: в агенция за „семейство под наем“. Влизайки в ролята на съпруг, приятел или баща, той постепенно става част от живота на напълно непознати хора – и от нуждата им от компания и разбиране. С времето обаче изиграните отношения се превръщат в истински емоционални връзки, изправяйки Филип пред морални избори, които ще променят представата му за принадлежност и смисъл.

Трейлърът на "Семейство под наем" ни потапя в света на Филип, където всяка нова роля разкрива непознати преживявания и скрити емоции. Кадрите илюстрират деликатния баланс между абсурд и дълбока човечност, който Хикари постига, разказвайки историята без стереотипи и излишна сантименталност, но с много емпатия и любов. Кратки, забавни сцени се редуват с тихи, интимни моменти в естествения ритъм на филма, където ежедневното и неочакваното се преплитат, създавайки топла и проникновена картина на живота.

Режисьор на "Семейство под наем" е Хикари (37 Seconds, Beef, Tokyo Vice), която е и сценарист, наравно със Стивън Блахут. Продуценти са Еди Вайсман, Джулия Лебедев, Шин Ямагучи и Хикари. В ролите са Брендън Фрейзър, Такехиро Хира, Мари Ямамото, Акира Емото, Шанън Махина Горман и др.

Снимка: Форум Филм България

Ставаме част от "Семейство под наем" от 27 февруари само в кината.