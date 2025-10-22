"Спрингстийн: Избави ме от нищото" влиза в кината от 24 октомври

Този октомври се срещаме с гласа на Америка! Поетът с китара, гласът на работническата класа, рок иконата – Брус Спрингстийн получава своя изключително интимен, честен и безкомпромисен филмов портрет в емоционалната музикална драма "Спрингстийн: Избави ме от нищото".

Режисиран от Скот Купър (Лудо сърце) и с участието на носителя на „Златен глобус“ Джереми Алън Уайт (Мечката), като Спрингстийн, филмът отправя поглед към един от най-важните моменти от живота на иконичния музикант.

Вдъхновен от биографичната книга на Уорън Зейнс, "Спрингстийн: Избави ме от нищото" разказва за създаването на албума Небраска през 1982 г., когато младият Брус Спрингстийн е на прага на световна слава и се опитва да се справя с натиска на успеха и призраците на собственото си минало. Записан на четирипистов магнетофон в спалнята на Спрингстийн в Ню Джърси, албумът предефинира представите за рок музика и не просто променя кариерата на Спрингстийн, но и ражда една легенда.

Снимка: Форум Филм България

Откриваме истинското сред шума със "Спрингстийн: Избави ме от нищото" от 24 октомври само в кината.

Жанр: Биографичен, музикален

С участието на: Джереми Алън Уайт, Джереми Стронг, Джон Ландау, Пол Уолтър, Хаузер, Стивън Греъм, Одеса Янг, Гайби Хофман, Марк Мерън, Дейвид Кръмхолц

Режисьор: Скот Купър

Сценарист: Скот Купър

По книгата: Deliver Me From Nowhere: The making of Bruce Springsteen’ s Nebraska

Продуценти: Скот Купър, Елън Голдсмит-Вайн, Ерик Робинсън, Скот Стубер