През 2026 г. слънцето умира, а последната надежда на човечеството почива върху раменете на един обикновен учител.

Творческото дуо Фил Лорд и Крис Милър (Lego: Филмът, Внедрени в час, Спайдър-Мен: В Спайди-вселената) и трикратно номинираният за „Оскар“ Райън Гослинг ни отвеждат на космическа мисия отвъд границите на познатото с вълнуващия фантастичен епос "Проектът „Аве Мария“ – история за отчаяние и героизъм, за изборите, които определят съдбата на планетата ни, и за човека, готов да се изправи срещу невъзможното.

Екранизация по едноимения бестселър от автора на "Марсианецът" Анди Уеър, "Проектът „Аве Мария“ ни запознава с Райлънд Грейс (Гослинг) – учител по природни науки, който се събужда на борда на космически кораб, без никакви спомени кой е, къде се намира и каква е мисията му.

Снимка: Форум Филм България

Постепенно Грейс си припомня истината: Земята е изправена пред глобална катастрофа, а той пътува към звездата Тау в съзвездието Кит като последна, отчаяна надежда за спасение на човечеството. Без екипаж и с единствен спътник в лицето на мистериозно извънземно създание, Райлънд Грейс трябва да разкрие тайната на смъртоносната заплаха, за да спаси света.

Спасяваме човечеството с "Проектът „Аве Мария“ от 20 март в кината и IMAX.

Жанр: Фантастика, екшън, комедия

С участието на: Райън Гослинг, Сандра Хюлер, Милана Вайнтръб, Лайънъл Бойс, Кен Люнг

Режисьор: Фил Лорд, Крис Милър

Сценарист: Дрю Годард

Пп романа на : Анди Уеър

Продуцент: Фил Лорд, Крис Милър, Рейчъл О‘Конър, Райън Гослинг, Ейми Паскал, Адитя Суд, Анди Уеър