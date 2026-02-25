Ако бяхте родени в друга епоха, щяхте ли да сте различни?

На 13 март номинираният за „Оскар“ японски майстор и визионер Мамору Хосода (Бел, Мирай, малката ми сестра) ще ни отведе на незабравимо кинопътешествие през времето и пространството със "Скарлет" – мащабно анимационно приключение, преплитащо елементи на средновековен епос, фентъзи и характерната за Хосода емоционална драма.

Историята ни отвежда в разкъсвано от война кралство, където принцеса Скарлет се заклева да отмъсти за убийството на баща си. Въоръжена с меч и несломима воля, тя се изправя срещу неговия убиец, но вместо очакваната победа се събужда в загадъчен отвъден свят – пространство, в което границите между минало и настояще се размиват. Там Скарлет среща млад мъж от нашето съвремие, чиято доброта и съпричастност постепенно разклащат устоите на нейната решимост. Когато съдбата отново я изправя срещу убиеца на баща ѝ, тя трябва да избере – да остане пленница на омразата или да открие възможността за нов път отвъд отмъщението.

Избираме пътя си със "Скарлет" от 13 март в кината.

***

Жанр: Аниме, приключенски, фентъзи, екшън, драма

С участието на: Мана Ашида, Масаки Окада, Коджи Якшо, Ютака Мацусиге, Котаро Йошида

Режисьор: Мамору Хосода

Сценарист: Мамору Хосода

Продуцент: Юичиро Сайто, Тошими Танио, Нозому Такахаши