Животът ни поднася изпитания, но песента никога не умира!

Режисьорът на Hustle & Flow и Dolemite Is My Name Крейг Бруър и неотразимите звезди Кейт Хъдсън и Хю Джакман ни канят да изпеем и съпреживеем с тях "Song Sung Blue" – една необикновена истинска история за любовта, прошката и силата на музиката, която осмисля живота.

Вдъхновен от едноименния документален филм на Грег Кохс от 2008 г. "Song Sung Blue" разказва реалната история на Майк и Клер – две изгубени души, които обединяват гласовете си в почит към Нийл Даймънд. Под името „Гръм и Мълния“ те превръщат болката си в музика, а мечтата си – в споделен живот. От гаражните репетиции и евтините светлини на провинциалните сцени, през голямата сцена и звездния статус до неочакваните и тежки изпитания на съдбата, Song Sung Blue е история за хора, които нямат нищо, освен любовта си и песента, която ги държи живи.

Снимка: Форум Филм България

Страст, загуба и надежда, пречупени през музиката на Нийл Даймънд – първият трейлър на филма носи неповторимото усещане за онази рядка искреност, която напомня, че великият талант често се крие на най-обикновени места. Между светлината и сенките, Song Sung Blue е любовно писмо до всички, които пеят от сърце – дори когато никой не ги слуша. Или по думите на самия Хю Джакман: „Това е история за хората, които пеят заради любовта към песента – не за славата, не за парите, а защото не могат да не го правят“.

Режисьор и сценарист на "Song Sung Blue" е Крейг Бруър (Hustle & Flow, Black Snake Moan, Dolemite Is My Name), а продуценти са Джон Дейвис и Крейг Бруър. В ролите са Хю Джакман, Кейт Хъдсън, Майкъл Империоли, Ела Андерсън, Кинг Принсес, Мустафа Шакир, Хъдсън Хенли, Фишър Стивънс, Джим Белуши и др.

"Song Sung Blue" ще огласи кината от 26 декември.