sombr обяви подробности за дългоочаквания си дебютен албум – „I Barely Know Her“.

Албумът, който ще излезе на 22-ри август чрез Warner Records, е готов да изстреля 20-годишния изпълнител, номиниран за наградата „Най-добър нов изпълнител“ на MTV VMA, към звездна слава след невероятна година, изпълнена с рекорден успех в класациите за дебютиращ артист, както и с разпродадени концерти по целия свят.

„I Barely Know Her“ е изцяло написан от sombr и продуциран от него съвместно с уважавания легендарен продуцент Tony Berg (Phoebe Bridgers, Boy Genius, The Replacements, Aimee Mann, Michael Penn) и вече е наличен за предварителна поръчка/добавяне.

Снимка: Bryce Glenn

„I Barely Know Her“ ще излезе преди да стартира разпродаденото му северноамериканско турне тази есен и следва поредица от хитови сингли, издадени тази година; „back to friends“ и „undressed“ продължават да се изкачват в Billboard 100 и в радиостанциите с формат Top 40, а наскоро и „12 to 12“ – сингълът му с най-успешен дебют до момента, придружен от официален музикален видеоклип, режисиран от Gus Black, с участието на Addison Rae. „12 to 12“ се присъединява към „back to friends“ и „undressed“ в глобалната и американската класация на Spotify и влезе в Топ 20 в официалната класация за сингли в Обединеното кралство.

Sombr, който пише и продуцира изцяло собствената си музика, достигна #1 в радиостанциите с формат „Alternative“ по-бързо от всеки друг нов изпълнител през последното десетилетие, вече е надхвърлил 2 милиарда стриймвания и продължава да надминава очакванията със своето характерно звучене и писане на песни, като наскоро беше номиниран за „Най-добър нов изпълнител“ и „Най-добро алтернативно видео“ за „back to friends“ на наградите MTV VMA през 2025 г.



Роденият в Ню Йорк, израснал в Долен Ийст Сайд, sombr – роден с името Shane Boose – започва да създава музика в спалнята си, докато учи класическа музика като ученик в престижното държавно училище „LaGuardia High School“. Неговият хит „Caroline“ (2022) взриви интернет и оттогава той издава поредица от миниалбуми и сингли, събирайки над 400 милиона стриймвания месечно във всички платформи. Сега, базиран в Лос Анджелис, sombr продължава да изследва младата романтика и разбитите сърца чрез музиката си – цялата написана от самия него и издадена от Warner Records.