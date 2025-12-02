Destiny Quartet представя концерт-спектакъла "Любов без граници“

С тях класиката е модерна. Те могат да ходят по ръба и това им отива.Те са чудото на българската сцена с милиони почитатели в YouTube и безброй изяви по целия свят.

Този декември най-популярният български струнен квартет Destiny идва при вас с „Любов без граници“ - концерт-спектакъл, в който класическото и модерното страстно се преплитат.

Очакват ви уникални интерпретации на световни класики и популярни хитове — модерни, динамични, с балкански мотиви и завладяващ ритъм, които превръщат музиката в докосваща емоция.

Destiny ще ви завладеят с любими изпълнения, съчетавайки виртуозност, страст и неподправено артистично очарование. Тази година дивите от квартета правят още един специален жест към своите почитатели: всички концерти през декември ще бъдат с вход свободен.

За красивите и талантливи момичета изкуството е смисъл, начин на живот и емоция, която расте и се развива с много труд и вдъхновение. В този дух Destiny Quartet организира съпътстващи събития „Подкрепа на младите таланти“, работейки с деца - инструменталисти от градовете домакини на концертите.

Станете част от изключителното преживяване Destiny Quartet и във вашия град!

Календар на концертите:

5.12 - гр. Ловеч „Ловчанско читалище Наука -1870” - 18:15 часа

9.12 - гр. Ямбол, сцена пред Общината - 17:30 часа

21.12 - гр. Русе, открита сцена пред Общината - 18:00 часа*

22.12 - гр. Шумен, открита сцена в Градската градина - 18:30 часа**

23.12 - гр. Плевен площад „Възраждане“ - 18:00 часа***

Възможна е промяна на мястото на концерта при лоши метеорологични условия:

*Русе - Доходно здание ; **Шумен - МФЗ „Арена Шумен“; ***Плевен – зала „Катя Попова“;

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост — NextGenerationEU. Медийни партньори на събитията са радио N-JOY и bTV Radio.