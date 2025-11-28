Ed Sheeran издава „Play“ (Super Deluxe Edition) — разширена версия на световния си албум номер 1 „Play“ — включваща 14 бонус парчета, включително пет чисто нови.

Водеща сред новoто издание е ритмичната, силно въздействаща песен „Skeletons“, продуцирана от Sheeran с Blake Slatkin и P2J (Burna Boy, Wizkid). Написана след кавга, от която не е могъл да се отърси, песента разкрива напрежението от желанието да се освободи от нещо, но все още да усеща ехото му.

Луксозният винилов пакет пристига с книжка от 24 страници, пълна с невиждани досега снимки от създаването на „Play“, ръкописни анотации за всяка песен, пълни текстове на албума и ексклузивна корица, създадена за това издание.

Както в оригиналния албум, така и в новите луксозни парчета, Sheeran задълбочи сътрудничеството си с британския рапър, продуцент и автор на песни Dave. Двамата работиха в тясно сътрудничество по „Opening“, „A Little More“, „Regrets“, „Technicolor“, „Fade Out“ и „Satellite“, като Dave участва както в писането, така и в продуцирането – крачка напред от по-ранните им сътрудничества и ключова част от звуковата еволюция на албума „Play“.

Издаден през септември 2025 г., „Play“ дебютира на първо място във Великобритания, преди да се изкачи на върха на класациите в Австралия, Австрия, Белгия, Ирландия, Германия, Нова Зеландия, Полша и Швейцария. Албумът бележи смела промяна за Sheeran, записан в множество страни и оформен от едномесечен творчески период в Индия, където той работи с местни музиканти и се потапя в регионални традиции.

Звученето на “Play” е повлияно от излагането на Sheeran на индийската и персийската музикална култура – и неочакваните паралели, които той открива с ирландската фолклорна традиция, с която е израснал, от споделени гами до ритмични структури. Тази глобална перспектива стои редом с ядрото на това, което прави един албум на Sheeran негов: емоционално директно писане на песни и разголена баладичност. Той създава албума със сътрудници, включително Ilya Salmanzadeh (Ariana Grande), Savan Kotecha (The Weeknd), Johnny McDaid, Blake Slatkin (Justin Bieber), Cirkut (Charli XCX), Dave, Elvira Anderfjärd (Addison Rae) и Fred Gibson.

Съвсем наскоро Sheeran издаде EP-то “Play – The Remixes”, преосмисляйки четири парчета от албума с някои от най-известните изпълнители от Южна Азия: Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita и Arijit Singh. Вдъхновен от престоя му в Индия, EP-то разширява безграничния дух на Play – сливане на гласове, стилове и сцени, които показват инстинктите за колаборации на Sheeran в най-авантюристичния им вид.

Миналата седмица по Netflix дебютира филъмт ONE SHOT с Ed Sheeran - музикално преживяване от един кадър, режисирано от носителя на награда „Emy“ Philip Barantini (Adolescence). Заснет в рамките на един следобед в Ню Йорк, проектът проследява Sheeran, изпълняващ най-големите си хитове в реално време – от перони на метрото до pop-up гигове по тротоарите – взаимодействайки с фенове и улавяйки спонтанността на града в един непрекъснат кадър.

Тази година Sheeran беше обявен за една от 100-те най-влиятелни личности на 2025 г. от списание TIME, което допълнително затвърждава глобалното му влияние.

В бъдеще Ed ще започне изцяло новото си турне Loop Stadium Tour в Австралия и Нова Зеландия през 2026 г., като предстоят още дати. Преди това той се завръща във Великобритания и Европа следващия месец за серия от специални концерти по арени, посветени на албума „Play“.

С „Play (Super Deluxe Edition)“, Sheeran добавя още една глава към каталог, който вече включва девет албума номер 1 във Великобритания, разширявайки една от най-амбициозните му в звуково отношение епохи досега.