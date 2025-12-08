Thomas Raggi от Måneskin с дебютен албум

Светът на рок музиката посреща дългоочаквания дебютен соло албум Masquerade на Thomas Raggi, китариста на Måneskin.

Продуциран от легендарния Tom Morello, проектът събира в осем трака впечатляващ списък от световни музиканти, сред които Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller и Upsahl. Албумът е роден от естествената творческа връзка между Raggi и Morello, и обединява артисти, които споделят една мисия – да създават силна, емоционална, автентична рок музика.

Паралелно с излизането на албума, Thomas Raggi представя и концертно видео към фокус трака “Getcha!”, заснето на живо по време на шоуто в легендарния Whisky A Go-Go в Лос Анджелис. На сцената в този специален момент се присъединяват Tom Morello, Nic Cester, Matt Sorum, Luke Spiller и Upsahl, споделяйки с публиката всички осем песни от албума, както и взривяващи кавъри на класики като “Call Me” на Blondie, “Whole Lotta Love” на Led Zeppelin и “Killing In The Name” на Rage Against The Machine.

Thomas Raggi споделя:

„Този албум е резултат от много труд и отдаденост. Чувствам, че музикалните легенди, които участват, поставят ръка на рамото ми и ми казват: "На прав път си’“.