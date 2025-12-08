Alex Warren и Gigi Perez обединиха сили за нова версия на негов трак

Alex Warren обедини сили с Gigi Perez за нова версия на „Eternity“.

Вокалите на дуото се сливат с лекота, придавайки нова дълбочина на любимото на феновете парче. Те също така издадоха видео с изпълнение на живо.

Оригиналната версия на „Eternity“ от дебютния албум на Alex – „ You’ll Be Alright, Kid“, дебютира на #6 в глобалната класация на Spotify и на #16 в Billboard 100.

Alex и Gigi изпълниха за първи път заедно “Eternity” на „Lollapalooza“ в Чикаго миналото лято. От това преживяване те се вдъхновяват да запишат официално песента заедно.

Относно сътрудничеството си с Alex, Gigi споделя: „Eternity" беше песен, която ме разбра от първия момент, в който я чух. Възможността да обединим гледните си точки чрез този албум беше толкова специална за мен. Скръбта е изолиращо преживяване, а приятел, който те разбира, прави разликата между изолацията и свързаността. Бях силно повлияна от начина, по който Alex споделя преживяванията си със загубата чрез музиката си, и това ме окуражава да продължа да споделям своята история“.

„Eternity“ на Alex Warren и Gigi Perezчрез излиза чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Снимка: Jack Dytrych

Миналия месец Alex получи първата си номинация за награда Grammy – в престижната категория „Най-добър нов изпълнител“. Номинацията идва веднага след дебютния му албум „You’ll Be Alright, Kid“, който получи платинен сертификат от RIAA, като признание за над 1 милион продадени албума от издаването му на 18-ти юли. Дебютният албум също така остана в топ 10 на класацията за албуми „Billboard 200“ в продължение на 13 непоследователни седмици. „You’ll Be Alright, Kid“ включва множество песни от класацията Billboard Hot 100: „Ordinary“, „Eternity“, „Bloodline“ ft. Jelly Roll, „On My Mind“ ft. ROSÉ и „Burning Down“ с Joe Jonas. Неговият оглавил класациите глобален хит „Ordinary“ вече е тройно платинен.

Alex наскоро обяви и първото си арена турне – “Little Orphan Alex Live”, което стартира в Европа през април 2026 г. Alex пусна комедиен трейлър, за да обяви датите в САЩ/Канада, с участието на Jennifer Aniston и Max Greenfield Емблематичната зала „O2“ в Лондон и „Madison Square Garden“ в Ню Йорк бяха разпродадени веднага.

Това беше рекордна година за Alex, чийто хит сингъл „Ordinary“ оглави класациите по целия свят. „Ordinary“ остана на първо място в „Billboard Hot 100“ в продължение на 10 седмици, отбелязвайки най-дълго задържалия се на #1 солов сингъл тази година. Песента достигна 16 седмици на първо място в радио класацията “Pop Airplay” на “Billboard”, чупейки рекорда за най-дълго царуване в тази класация. Тя също така прекара 10 седмици на #1 в класацията за песни „Billboard Global 200“, осем седмици на #1 в класацията “Billboard Global 200” извън САЩ и 13 седмици на #1 в официалната класация за сингли в Обединеното кралство. Сингълът в момента е номер 1 за 22-ра седмица в радиостанциите в САЩ с формат Hot AC, бележейки най-дълго задържане на върха в историята на класацията. „Ordinary“ се присъедини към престижния „Spotify Billions Club“, надхвърляйки 1 милиард стриймвания. Warren е едва вторият изпълнител, направил това постижение с всички песни, издадени през 2025 г. Песента вече може да се похвали с впечатляващите 2 милиарда глобални стриймвания в множество платформи, според „Luminate“. Съвсем наскоро Alex направи наелектризиращо изпълнение на „Eternity“ и „Ordinary“ на наградите на „MTV VMA“ за 2025 г., където спечели и наградата за най-добър нов изпълнител.

За Alex Warren

Номинираният за “Grammy” певец и автор на песни Alex Warren е една от пробивните звездите през 2025 г. в световен мащаб. С впечатляващите над 5,6 милиарда стриймвания в кариерата си и над 53 милиона слушатели месечно в Spotify, хитът му „Ordinary“, издаден през февруари, вече е тройно платинен и превзема света. С над 2 милиарда стриймвания, песента се задържа на #1 в “Billboard Hot 100” в продължение на 10 седмици и е най-продаваната песен, издадена през 2025 г. в САЩ. Тя също така прекара 10 седмици на #1 в класациите за песни на „Billboard“ – „Global 200” и „Global 200” извън САЩ, както и 13 седмици на първо място в класацията за песни на Обединеното кралство. „Ordinary“ също така се задържа 16 седмици на първо място в радиостанциите в САЩ с формат Pop, чупейки рекорда за най-дълго пребиваване в тази класация. След успеха на „Ordinary“, Warren издаде албума си „You’ll Be Alright, Kid“ през юли. Албумът съдържа всички песни от „You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)“, издаден миналата есен, заедно с 10 изцяло нови парчета. Сред тези нови парчета са хитът на Warren „Ordinary“, „Bloodline (with Jelly Roll)“ и „On My Mind (with ROSÉ)“. Докато „You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)“ се фокусира върху справянето с мъката, „You’ll Be Alright, Kid“ обръща страницата с изцеление, устойчивост и оптимизъм. трудно детство, белязано от преждевременната смърт на двамата му родители и период, в който той е бездомен като тийнейджър и живее в колата си, Alex изразява болката си чрез своето изкуството и писането на песни. Албумът дебютира в Топ 5 на класацията „Billboard 200“ и доминира в класациите по целия свят, като се нарежда на първо място в Обединеното кралство, Ирландия, Холандия и Норвегия.

Alex е правил разтърсващи изпълнения, дебютирайки на церемония по връчване на награди на „American Music Awards“ през 2025 г. и наскоро се качи на сцената на „MTV Video Music Awards“ през 2025 г. Той също така направи телевизионния си дебют в „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, имаше изпълнение заедно с Ed Sheeran на „Coachella“ и се присъедини към Jelly Roll по време на „Stagecoach“. В допълнение към отличията си, Alex беше обявен за януарския „Chartbreaker“ на „Billboard“ с песента си „Burning Down“, към която се присъедини Joe Jonas за преработена версия. Сингълът отбеляза първото влизане на Alex в „Billboard Hot 100“, вече е събрал над 185 милиона стриймвания и достигна #1 в глобалните класации в 8 държави.

През 2024 г. Warren издаде „You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)“, който мигновено се изстреля в класациите по целия свят. Албумът е допълнително подчертан от глобалния успех на Warren с друга забележителна платинена песен „Carry You Home“, която е събрала над половин милиард стриймвания в цял свят. Известен със своите уязвими поп мелодии, страстни вокали и лирична откровеност, Warren спечели феновете с тези дълбоко лични сингли. Той беше включен в списъка “Talented Emerging Artists Making Their Mark“ на „People Magazine“, „Artist Accelerator Program“ на „Sirius XM“ и беше обявен за един от артистите, които да следим през 2025 г. от „Tidal“ и „Amazon Music“. Съвсем наскоро той беше обявен за „On The Verge“ изпълнител от „iHeart Radio“. Наскоро той спечели награда за най-добър нов изпълнител на „MTV VMA“ (с общо 4 номинации) и награда за международен пробив на наградите „NRJ“ (общо 3 номинации).

За Gigi Perez

Gigi Perez е събрала милиарди стриймвания, постигнала е мултиплатинен успех и е спечелила широко признание от „The New York Times“, „Rolling Stone“, „Los Angeles Times“, „NPR“, „Billboard“, „Variety“, „Elite Daily“, „GRAMMY.com“, „NME“, „BBC“ и други. Родената в Южна Флорида певица плени слушателите по целия свят с пробивния си хит „Sailor Song“, който прекара 39 седмици в „Billboard Hot 100“ и се присъедини към Billions Club на Spotify с близо 2 милиарда стриймвания. Трикратно платиненият сингъл бе основен елемент в нейния дебютен албум, продуциран от самата нея – „At The Beach, In Every Life“, издание, приветствано както от критиците, така и от феновете. През 2025 г. Perez получи три номинации за „MTV VMA“ – включително за „Best New Artist“, „MTV Push Performance of the Year“ и „Best Alternative“ за „Sailor Song“. Нейните наелектризиращи изпълнения в „TODAY“ на NBC, „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ и „Jimmy Kimmel Live!“ допълнително демонстрираха нейната артистичност и харизма. На сцената, възходът на Perez продължава да расте – присъединявайки се към изпълнители като Mumford & Sons, Alex Warren, Halsey, Mt. Joy и Noah Kahan, като директен съпорт на Hozier в неговото „Unreal, Unearth Tour“ и като хедлайнер на разпродадени турнета от двете страни на Атлантика. Тя е участвала и на големи фестивали, включително „ACL“, „Bonnaroo“, „Hinterland“, „Lollapalooza“ и „Summerfest“ – и оттогава е обявена за изпълнител на Coachella през 2026 г. – затвърждавайки статута си на един от най-завладяващите нови гласове в музиката.