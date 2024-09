Слушайте рубриката „Факт или фантазия“ с Музейко

Музейко и Радио N-JOY ви канят на научно приключение с рубриката „Факт или фантазия“

Най-големият детски научен център в Източна Европа – Музейко, и Радио N-JOY обединяват усилия, за да ви предложат нова и увлекателна седмична рубрика. Всяко издание на рубриката ще ви предложи полезна информация за общуването с вашите деца, ще ви зареди с идеи как да прекарвате пълноценно и споделено време заедно, ще ви пренесе в свят на загадки, вълнуващи открития и любопитни факти от света на науката, технологиите и образованието. Ще ви срещнем с водещи специалисти, педагози и популярни лица, за да вдъхновим най-малките за наука и знание.

Радио N-JOY те води в Музейко – мястото, където Факт и Фантазия се сблъскват в „Музейковски загадки“. Всеки петък в 13:30 часа ще имате възможността да се включите в най-голямото научно приключение в Югоизточна Европа.

Научно-образователен детски център „Музейко“ е първият и най-голям детски научен музей в Източна Европа, създаден по модел на водещите научни центрове в света. Със своите 2000 кв.м пространство и над 130 интерактивни игри, „Музейко“ предоставя уникални възможности за учене чрез игра както на деца, така и на любопитни възрастни.

Всеки елемент в „Музейко“ е създаден с цел да вдъхновява децата да изследват света около тях и да се увличат по науката. Музеят предлага интерактивни и образователни програми, които ангажират малките изследователи и стимулират съвместното време с родителите, семейството и учителите.

Като общински културен институт, „Музейко“ изпълнява важни социални функции и е ключов партньор в сферата на образованието и развитието на децата. Същевременно центърът се управлява според съвременните бизнес тенденции и генерира приходи, като съчетава обществени и икономически цели.

„Музейко“ е отличен със златен LEED сертификат за устойчиво строителство – първият детски научен център в България с такова признание. Музеят е и член на престижните организации ECSITE (Европейската мрежа на научни центрове и музеи) и Association of Children's Museums. Това го утвърждава като международно признат лидер в детското научно образование.

Сезонните програми и изложби на „Музейко“ постоянно се обновяват, като включват най-актуалните теми от науката, технологиите и обществото, за да предложат съвременни и релевантни преживявания на своите посетители.

Музейко е любимо място за празнуване на рождени дни, училищни тържества, образователни събития и доверен партньор за всички социално отговорни компании.

Цялото семейство енджойва с Музейко!

С радио N-JOY и Музейко ще се потопите в свят, в който в дори най-невероятните фантазии могат да се окажат факти, а понякога реалността може да бъде по-странна от измислицата.

Весела Герчева е ключова фигура за създаването на Музейко. Тя била и негов дългогодишен програмен директор и е сред водещите експерти по интерактивна педагогика и съвременни музейни експозиции у нас. С богат опит в създаването на образователни инсталации и изложби, Весела работи активно за популяризирането на науката сред децата и развитието на новаторски образователни подходи. Специализирала е в създаването на детски образователни кътове в музеи. Днес, тя и екипът на "Музейко" продължават да създават нови образователни пространства, които ангажират и вдъхновяват децата за знание. В първото издание на рубриката г-жа Герчева отговори на въпросите: Малки ли са малките за наука? И кога и как децата ни учат най-ефективно?

Чуйте рубриката в аудиофайла на страницата.