Hilary Duff издава нов албум

Hilary Duff анонсира дългоочакваното издаване на първия си нов албум от повече от 10 години насам.

Мултиплатинената глобална суперзвезда ще издаде „luck…or something“ на 20-ти февруари 2026 г.

„Често ме питат как все още мисля трезво, след като съм израснала в тази индустрия“, казва Hilary. „Заглавието на албума е моят начин да отговоря на този въпрос. Късмет е, но има и голяма тежест в частта ... или нещо подобно“. Много от нещата, през които съм преминала по пътя, стоят там и чувствам, че в крайна сметка това ме е оформило“.

Hilary ще представи „luck…or something“ този януари с турнето „Small Rooms, Big Nerves“ – мигновено разпродадена серия от много специални шоута на живо, отбелязваща първите ѝ хедлайн концерти от повече от десетилетие насам.

Представени от „Live Nation“, интимните изпълнения започват на 19-ти януари 2026 г. в историческата зала „O2 Shepherd’s Bush Empire“ в Лондон, последвани от спирки в „HISTORY“ в Торонто (24-ти януари), „Brooklyn Paramount“ в Ню Йорк (27-ми януари) и емблематичния „The Wiltern“ в Лос Анджелис, Калифорния (29-ти януари).

Hilary отпразнува невероятния отзвук сред феновете със специално благодарствено съобщение до тях в Instagram.

Шестият студиен албум на Duff – „luck…or something“, ще включва аплодирания нов сингъл „Mature“, който вече е наличен навсякъде.

Написана от Duff съвместно с нейния съпруг – авторът на песни и продуцент, носител на наградата Grammy, Matthew Koma (Britney Spears, P!nk) и хитмейкърката Madison Love (Halsey, Ava Max), сардоничната, блестяща песен – която бързо събра над 5 милиона глобални стриймвания през първата седмица от издаването си – се появи като автофикация, вдъхновена от романтични приключения в годините на нейното формиране.

На фона на ярката поп продукция и наслоена с характерните за Duff остроумие и уязвимост, „Mature“ е придружена от емоционален музикален видеоклип, режисиран от Lauren Dunn (Olivia Rodrigo, Dove Cameron, Saweetie), който е събрал над 2,4 милиона гледания до момента. Миналата седмица Hilary сподели видеото „Behind the Scenes“ от снимачната площадка на видеоклипа.

„luck…or something“ ще излезе чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Една от определящите звезди на своето поколение, мултиплатинената глобална икона Hilary Duff се завръща в света на попа с най-смелия си и самоуверен проект досега. След като се прослави като звездата от блокбъстъра на Disney Channel – „Lizzie McGuire“, Duff стартира музикалната си кариера с четирикратно платинения албум „Metamorphosis“ от 2003 г. (включващ „So Yesterday“ и „Come Clean“, влезли в Топ 40 на класациите), след което издаде платинения си едноименен албум през 2004 г. и автобиографичната денс-поп колекция от 2007 г. „Dignity“.

Само с тези три албума постига продажби от 15 милиона копия в цял свят. Освен това тя се утвърди и като продуцент, предприемач, филантроп и автор на бестселъри на „New York Times“, като същевременно продължава да се отличава с изключителни изпълнения в телевизията и киното, включително номинираната за награда роля в „Younger“ на Darren Star.

Наскоро подписала договор с Atlantic Records, Duff сега стартира вълнуваща нова глава и споделя първата си нова музика след „Breathe In. Breathe Out.“ от 2015 г. (дебютирал на #5 в „Billboard200“, създаден от обширен състав от продуценти/съавтори, включително Tove Lo и Ed Sheeran).