No More Many More се завръщат с нов проект

След повече от десетилетие на сцената, алтернативната рок група No More Many More се завръща с един от най-силните си проекти до момента: „Тук съм“, техният пети студиен албум, създаден в условия, които може би биха отказали някой друг, но не и бандата с фронтмен Методи Кръстев.

Премиерата ще бъде отбелязана с концерт на 28 ноември в клуб „Строежа“ в София, с участието на специален гост - Bandanna. След това групата поема на зимно мини-турне, което ще минe през Бургас, Варна, Пловдив и Плевен, за да завърши отново в столицата на Коледа, а всички дати могат да се намерят на страниците на групата в социалните мрежи.

„Тук съм“ включва десет нови композиции, авторска музика, създадена на инат, в преходни студийни и репетиционни пространства, след като групата остава без студио в началото на записите на албума, с дема, записани на телефон и аранжименти, родени буквално в часовете преди техния запис заради краткото време. В предизвикателни условия и несигурност, No More Many More се връщат към инстинкта си и улавят моменти, много по-ценни от удобствата, от перфектния звук, от пълната техническа обезпеченост: „Тук съм“ е за живото усещана, суровата емоция и важните неща. Записите му се случват на бързи обороти, песните се раждат и подреждат буквално в мига преди да бъдат записани. Това придава на целия албум усещането за спонтанност и честност, които не могат да бъдат планирани. Точно в тези моменти си личи колко стабилни и сплотени са No More Many More, колко добре знаят как да устояват, дори когато нищо не е сигурно.

„Тук съм“ ще може да бъде намерен във всички аудио платформи, а в деня на концерта - и на физически носител, заедно с новата мърч серия на бандата.

Продуцент на албума е Десислав Данчев (Мастило Мюзик), зад визията стои Росица Николова-Chewbacca, а снимките са на Симеон Симеонов. Един от ключовите тракове „По посока на вятъра“ е записан и миксиран от Оги Кьосовски (Контрол). Сред парчетата се откроява песента „Гумени мечета“, провокирана от войната и от усещането за безсилие в съвременния свят: „В един момент, светът започна да се управлява от хора, които продават страх и кръв, а ние стоим като зрители с широко затворени очи. Понякога ми е трудно да кажа тези неща ясно и спокойно и затова ги изпявам“, споделя откровено вокалистът Методи Кръстев.

В „Тук съм“ е включена и „Песента на жабите“, създадена за новия филм на режисьора Валери Йорданов, дългогодишен приятел и вдъхновител за групата. Въпреки дълбочината на темите, „Тук съм“ остава дълбоко човешки и сърдечен албум, с текстове на български, които говорят за болката, за загубата, но и за надеждата и затова, че не трябва никога да спираш и да се отказваш, дори когато няма гаранции или награди. Албумът излиза със съдействието на Национален фонд "Култура" и Мюзикаутор и с подкрепата на Projector Plus.

Концертът на 28 ноември в клуб „Строежа“ ще бъде първата възможност за феновете да чуят целия албум на живо. А за No More Many More хората пред сцената са публиката, но са и приятелите, част от общата история и връзка, изградена с времето и благодарение на музиката. Специален гост на концерта е алтернативната банда за авторска музика - Bandanna, начело с Ана-Мария Вартовска. Билетите са в продажба.

***

No More Many More са :

Методи Кръстев, вокали и китара

Радослав Гергов, вокали и ударни

Владислав Иванов, ударни

Гриша Георгиев, бас

Камен Александров, китара