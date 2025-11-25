Maisie Peters сподели още един сингъл от третия си студиен албум

Веднага след моментално разпродадените интимни концерти „Before the Bloom“ в Лондон и Ню Йорк, Maisie Peters сподели още един откъс от наскоро анонсирания си трети студиен албум – „Say My Name In Your Sleep“, първата от двете колаборации между Peters и двукратния носител на награда „Grammy“ – Marcus Mumford.

Подбрана като песен на деня в „New Music Daily“ на Zane Lowe, „Say My Name In Your Sleep“ е изградена върху звученето на деликатно свирене с пръсти на китара и е донякъде вдъхновена от готическия роман на Daphne du Maurier от 1938 г. – „Rebecca“. Размишленията върху трайния отпечатък на любовта, нейните лутания между миналото и бъдещето са в основата на една от главните идеи в албума: как правилната любов ви помага да се излекувате от грешната.

„Say My Name In Your Sleep“ е песен за това да преследваш и да бъдеш преследван“, обяснява Maisie. „Става въпрос за това да държиш под око миналото – човека, когото си обичал – докато си достатъчно възрастен и достатъчно пораснал, за да знаеш, че не е било правилно, и да му пожелаеш всичко най-добро. Става въпрос за това да имаш мъничко, тайно местенце в сърцето си, което все още, дълбоко в себе си, се надява и се моли да мислят за теб – само за малко, само когато е тъмно, само когато чуят тази песен по радиото. Става въпрос за това да го пуснеш, неохотно, но да позволиш на сянката си да се задържи за още миг“.

Maisie продължава: „Това беше една от първите песни, които с Marcus написахме заедно в „Real World Studios“ през зимата - имаше нещо магическо и мистично във въздуха там и мисля, че определено се пренесе в тази песен“.

