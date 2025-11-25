VICK представя първия си сингъл на български език

Младата изпълнителка VICK, разпознаваема със своя изразителен и въздействащ глас, представя първия си сингъл на български език – „Това, което пожела“.

В песента звучат онези фини, мистични и силно въздействащи вокали, които досега публиката познаваше основно в англоезичното ѝ творчество, но този път вплетени в нейния роден език.

След години, в които създава предимно на английски, VICK открива нов вътрешен глас, който я връща към българския. „Музиката няма точен език – важна е личната вибрация, онова, което душата ми превежда“, споделя тя. Силен знак за тази промяна идва чрез младия български автор Коста Коларов – човекът, когото VICK определя като свое вдъхновение и подкрепа в първите ѝ стъпки към българската лирика.

Коста Коларов е автор на музиката и аранжимента на „Това, което пожела“, като този път VICK се доверява изцяло на неговата музикална визия. „Мога само да съм благодарна, че пътят ни събра точно сега. Това е песента, която отдавна съм искала да напиша, без да го зная“.

„Това, което пожела“ разказва за емоционалните сривове в един човек – за онези моменти, когато падаш на дъното, губиш себе си в чужди отражения и играеш играта на собственото си его, заемайки форми, които не са твои. Песента обаче не е за болката, а за пробуждането след нея: за онзи миг, в който гневът от осъзнаването те изправя, пречиства и от изгубено семе израства цяла нова градина. Посланието е за силата, бунта, връщането към автентичността и онзи прилив, който превръща човека в по-цял, по-смел и магичен за самия себе си.

Видеото към сингъла е създадено съвместно с Мартина Новкова, която е оператор и монтажист. Двете реализират клипа за 15-16 часа в Берлин, в края на октомври. Това е първият видеоклип, който VICK режисира сама. „Мартина ми даде свобода, разбиране и успя да превърне всяка моя идея във визуален език, възможно най-близък до съзнанието ми. Тя е истински талант, движен от желание, хъс и огромна страст“.

Премиерата на „Това, което пожела“ е на 26 ноември в 11:00 ч. в YouTube. От 1 декември сингълът ще бъде достъпен във всички стрийминг платформи.

Снимка: VICK PR

***

Автори на музиката: Коста Коларов, VICK

Текст: VICK

Аранжимент: Коста Коларов

Микс: Коста Коларов

Мастър: Красимир Гешев