Silk Sonic продължават да оглавяват класациите с най-новия си сингъл, „After Last Night“, изкачвайки се до №1 в R&B радиостанциите в цялата страна.

Това е четвъртото парче оглавило класациите от техния дебютен албум An Evening With Silk Sonic, следвайки R&B хита №1 , “Love's Train”, както и “Smokin Out The Window” и спечелилата награда GRAMMY “Leave The Door Open”.

Последните две достигнаха върхови позиции в класациите на радиостанциите с формат R&B и Urban Mainstream. „An Evening With Silk Sonic” вече е достъпен чрез Aftermath Entertainment и Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Bruno Mars и Anderson .Paak представиха Silk Sonic през март 2021 г. с „Leave The Door Open“ и скоро се изкачиха до върха на класацията Hot 100 на Billboard, като прекараха две непоследователни седмици на #1 и 18 последователни седмици в топ 10. Двойно платинената песен спечели безброй отличия по целия свят, включително награди GRAMMY за Запис на годината, Песен на годината, Най-добро R&B изпълнение и Най-добра R&B песен.

„Leave The Door Open“ е придружено от официално музикално видео, режисирано от Mars и Florent Déchard, което в момента може да се похвали с над 610 милиона гледания, след като спечели MTV Video Music Awards за Най-добро R&B видео и Най-добър монтаж, Видео на годината на музикалните награди Soul Train през 2021 г. и Най-добро музикално видео на музикалните награди на iHeartRadio през 2022 г.

An Evening With Silk Sonic също включва такива R&B хитове като „Smokin Out The Window“, който оглави класацията Hot R&B Songs на Billboard и достигна до върха в топ 5 на общата класация „Hot 100“. Официалното музикално видео, режисирано от Mars и John Esparza, събра над 142 милиона гледания ТУК, след като наскоро спечели награда за Видео на годината на BET Awards 2022. През 2022г. на Свети Валентин дуото издаде „Love’s Train“, приветстваният от критиката кавър на класиката на Con Funk Shun, която прекара десет непоследователни седмици на първо място в класацията на Billboard Adult R&B Songs.