Selena Gomez издаде нова песен

Selena Gomez пусна нова песен.

Днес, на 23 октомври, 33-годишната актриса и певица дебютира с чисто новия си сингъл „In The Dark“, който ще бъде представен във втори сезон на комедийния сериал на Netflix „Никой не иска това“.

„Покажи ми страната, от която се криеш / Пусни ме вътре, скъпи, няма да бягам / Няма нищо за това, което не мога да взема“, пее Селена. „Покажи ми начина, по който сърцето ти се къса / Покажи ми страната, от която се криеш / Пусни ме вътре, скъпи, няма да бягам / Покажи ми начина, по който сърцето ти се къса / О, да, любов“.

Заедно с песента, Селена пусна и съпътстващия я музикален видеоклип.

„Това е просто малка капчица носталгия и се надявам да ви хареса“, написа Селена в Instagram, докато пускаше музикалния видеоклип. С участието на Кристен Бел и Адам Броуди, вторият сезон на „Никой не иска това“ излиза в Netflix в 3:00 ч. източно време в четвъртък, 23 октомври.