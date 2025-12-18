На живо
Поли Генова се завръща с нова емоционална песен
Снимка: Филип Шопов

Животът на всеки артист е като ластик разтягане и свиване без предупреждение. През последните няколко години всички се чудеха къде изчезна Поли Генова - един от най-разпознаваемите и успешни артисти у нас, с доста хитове, две запомнящи се участия в Евровизия от името на България и присъствие като ментор в някои от най-популярните музикални телевизионни формати.

Всички отдадоха това най-вече на родителството - Поли стана майка на Даниел и Леа, които вече са на 6 и 4 години. Това житейско преобръщане, всъщност не попречи на певицата да продължи активно да се занимава с музика.  

Преди около две години обаче, Поли усеща нуждата да спре и да преосмисли посоката, в която движи своята кариера удължен момент на поемане на дъх, малко тишина и ровене вътре в себе си за честни отговори да разни трудни въпроси.

Решава да предизвика трансформация на всички нива ежедневни тренировки, нови творчески партньорства, договор с Вирджиния Рекърдс“ и разширен екип зад гърба си.

Снимка: Филип Шопов

В края на септември за първи път влиза в най-големия международен лагер за писане на музика у нас - Sofia Songwriting Camp, който я зарежда с нова енергия и я среща с талантливи хора от цял свят. Именно там се ражда песента Моята душа“, която Поли Генова създава с шведската изпълнителка Etta Zelmani и с двама от най-добрите хит мейкъри у нас Acho и DJ Pancho (Носталгия“ на Елизабет, Как да спра да те обичам“ на Вениамин и Eva Lea, Ти си сърце“ на Михаела Маринова и Кристиан Костов).

Моята душа“ се превръща за Поли в нова среща с артистичното й аз, нова радост от музиката, емоционално завръщане.

Супер модерното поп парче с елементи на дръм енд бейс, пипнато финално и от румънеца Monoir, съдържа красив щрих части от фолклорното бижу Дилмано, Дилберо“ - идея, родена от личен момент с бабата на Поли и дъщеря ѝ Леа, само дни преди записа.

Снимка: Филип Шопов

Видеото към песента е движено от вдъхновението на Крис Захариев и неговия екип и е великолепен образ на преодоляването, на полета на смелото ни малко сърце, което ни помага да влизаме в битка със себе си и за себе си всеки ден.

Премиерата на Моята душа“ е днес, 18 ноември, в YouTube канала на Поли Генова, във всички дигитални платформи, както и в българския радио и телевизионен ефир.

