Kita Alexander с песен, вдъхновена от филмово влюбване

Kita Alexander издаде сингъла „Bluray“.

Относно новия сингъл Kita споделя: "тази песен започна с идеята, че съм привлечена от някого. След това я върнах в студиото, за да се опитам да я направя по-смислена за мен, и си тръгнах с песен за моето „филмово“ влюбване в средното училище ~ „Edward Cullen от Здрач". Kita продължава: "Това е онова вечно усещане да си млад и да си представяш живота си с всеки, който е на екрана на любимия ти филм по това време. Мисля, че това е толкова интересен феномен, през който всички преминаваме като млади тийнейджъри. Сладко е, безобидно и те кара да чувстваш толкова много неща".

2025 г. продължи да затвърждава поп уменията на Kita Alexander. През март тази година Kita откри концертите на трикратната носителка на награда Grammy и седемкратната носителка на награда BRIТ, глобалната поп звезда Dua Lipa на разпродаденото ѝ, 10-дневно турне „Radical Optimism“ в Австралия и Нова Зеландия. След това Kita пътува до Обединеното кралство, за да участва в The Great Escape, както и за разпродаденото си шоу в Лондон, преди да се върне у дома за австралийското си турне Press Pause Tour. Kita пусна два заразителни поп сингъла, включително нейното номинирано за ARIA издание “Press Pause” и “I Don’t Wanna Go Home”. Наскоро Kita се обедини с Peking Duk и Drax Project за “Around U” като част от Coke Studios. За отбелязване е, че Кита беше обявена за лице на Куинсланд в кампанията „Туризъм и събития Куинсланд: Това празнично усещане“, която получи номинация за ARIA за 2025 г. за най-добро използване на австралийски запис в реклама.

Снимка: Орфей Мюзик

Впечатляващият каталог на Kitа от всепризнати поп химни е събрал над 300 милиона глобални стриймвания, включително 2 x ARIA Gold сингъла (“Damage Done” и “Like You Want To”), ARIA Platinum “Between You & I” и 2 x ARIA Platinum сингъл “Hotel” и 3 x Eps. През 2024 г. Kita издаде дългоочаквания си дебютен албум “YOUNG IN LOVE”, който достигна #3 в австралийската класация за албуми на ARIA. За да отпразнува издаването, Kita направи турне с разпродаден албум в цялата страна и подкрепи американската суперзвезда Madison Beer на нейното разпродадено турне на арена. Голямата поп амбиция на Kita получи широко признание от Rolling Stone, NME, Vogue, Harper’s Bazaar, Billboard, Marie Claire, RUSSH и други, както и номинация ARIA за 2024 г. за наградата Michael Gudinski Breakthrough Award. Kita също беше номиниран от ARIA заедно с FISHER за песен на годината, най-добро танцово/електронно издание и най-добро продуцирано издание за съвместния им текст на „Atmosphere“, който се изстреля до #1 в класацията на US Radio Dance и е двукратно платинен сертифициран от ARIA. От издаването на глобални колаборации с FISHER, Morgan Evans, LAUREL и Cyril, предвещаващи различна комбинация от уязвимост и емоционалност и нарастваща репутация за честно писане на песни и заразителни мелодии, Kita Alexander се утвърждава като следващото голямо нещо в Австралия. На прага на новата година Kita вече пуска нова музика за 2026 г.

Kita Alexander издаде сингъла „Bluray“ чрез Warner Music Australia/ОрфейМюзик.