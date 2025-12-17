На живо
7
На живо

Любо Киров напомня, че всяка песен има своето вярно време

Говоря ти сериозно е парче с фънки денс ритъм, поднесено с висока класа соул пеене – отличителен почерк на Любо Киров

Публикувано на 17 Декември 2025
Любо Киров напомня, че всяка песен има своето вярно време
Снимка: Вирджиния Рекърдс

Любо Киров представя ново видео към песента Говоря ти сериозно“ един от най-радиофоничните сингли в творчеството му.

Клипът целенасочено е реализиран като анимирано лирик видео, за да постави фокус върху думите, като един от най-важните елементи в проекта. Говоря ти сериозно“ е парче с фънки денс ритъм, поднесено с висока класа соул пеене отличителен почерк на Любо Киров.

Проектът излиза именно сега, защото текстът му носи послание, което има актуален смисъл повече от всякога независимо от това, че песента вече е позната на публиката от албума Целуни ме“.

Говоря ти сериозно“ заслужава внимание, защото всеки текст, всяка песен имат своето вярно време. И това време е сега“, споделя Любо Киров.

Той отново експериментира и доказва завидното си умение да вдига публиката на крака с енергия, стил и искреност, които го превръщат в един от най-значимите артисти у нас.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Видеото на Говоря ти сериозно“ е в рамките на една изключително успешна творческа година за Любо Киров - с концерти на най-големите сцени в България, включително изпълнение на пълния Национален стадион Васил Левски“. Двата му поредни концерта в Зала 1 на НДК от октомври пък ще бъдат излъчени на 31 декември от 13:30 часа по една от националните телевизии.

Извън музиката, Любо Киров последователно застава и зад множество благотворителни инициативи, превръщайки ангажираността си в лична кауза и пример.

Нека сме различни, както казва текстът, но нека бъдем искрени и в говоренето, и в помощта към другите“, разказва още за посланието на песента изпълнителят.

Ключови думи: