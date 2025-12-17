Tiësto прави история с хедлайн концерт на Великите пирамиди в Гиза

Tiësto даде началото на запоняща нова ера с издаването на 21 ноември на сингъла „Bring Me To Life“ – енергичен, еуфоричен химн със зашеметяващи вокали от FORS. Сингълът се появи, след като Tiësto мистериозно изчезна в социалните мрежи, предизвиквайки хитово обратно броене и глобални успехи в общността на денс музиката. Изданието задава тона за нова ера в кариерата на Tiësto: неговият хедлайн концерт на Великите пирамиди в Гиза на 19 декември, представен от P+US. Изпълнението ще бъде представено на началната страница на twitch.tv, като ще се предава на живо от канала /twitchmusic.

Като най-старото от Седемте чудеса на света, Пирамидите са се превърнали в рядка световна сцена за избрани, нашумели електронни изпълнения - и предстоящото шоу на Tiësto бележи монументално допълнение към това наследство. Феновете ще се насладят на свежите му творчески издания, чрез 3-часов DJ сет PRISMATIC, на един от най-вдъхновяващите фонове на Земята.

„Връзката ми с денс музиката никога не е била по-силна“, каза Tiësto. „Да свиря тези нови звуци на живо и да усещам енергията на тълпата е невероятно. Това ме тласна в тази нова ера и вдъхнови посоката както на сингъла, така и на албума. Да пренеса този момент на Великите пирамиди, място с такова глобално значение, се чувства сюрреалистично. Нямам търпение за това, което предстои“.

„Bring Me To Life“ предава завладяващите мелодии, емоционалния подем и атмосферната сила, които определят ранната идентичност на Tiësto - сега преосмислени чрез модерна продукция и обновена творческа искра. Сингълът отразява експлозивната реакция на феновете към най-новите шоута на Tiësto, където той започна да вплита тези фундаментални звуци обратно в сетовете си.

Феновете, които посетиха „Dreamstate SoCal 2025“, получиха първи поглед върху това, което предстои, тъй като Tiësto вдъхна живот на новото си звучене - предвестник на историческата нощ, която го очаква в Египет.

***

Tiësto непрекъснато е предефинирал, преобразявал и възраждал електронната музика, като едновременно с това е оказал влияние върху популярната култура. Известен с мултиплатинени международни химни, исторически изпълнения и безгранична креативност, би било невъзможно да си представим жанра без неговото влияние. Носителката на наградата Grammy, международна икона, ефективно е пионер в „диджеите в Лас Вегас“, каквито ги познаваме, утвърждава се като „първият диджей, с изпълнение на Олимпийските игри“ и постига хитове през последните три десетилетия. Продажбите му в кариерата са надхвърлили 40 милиона албума, той е спечелил осем хита в Billboard Hot 100, натрупал е над 30 милиарда стриймвания и е събрал повече от дузина сертификати за мултиплатинени, платинени и златни сингли. Този творчески сезон го видя триумфално да преразгледа мелодичния дийп хаус звук, който е помогнал да се внедри, затваряйки кръга на кариерата му. Утвърден като един от най-влиятелните и изобретателни диджеи/продуценти на всички времена, Tiësto продължава да разчупва граници и да издига електронната музика до несравними висоти.