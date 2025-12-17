Австралийката Tash Sultana с концерт в София през август

Австралийският музикален феномен Tash Sultana долита от далечния континент с концерт, който ще срещне българската публика с едно от най-необикновените артистични присъствия в съвременната музика. На 11 август 2026 сцената на Vidas Art Arena ще се превърне в лаборатория за жив звук и чиста емоция, когато мултиинструменталистката, композитор, продуцент и инженер на собствения си звук представи турнето „The Return to the Roots“. Билетите влизат в продажба в понеделник в мрежата на Ticketstation на цени от 77 лв.

Вдъхновена от имена като Erykah Badu и Sade, Tash съчетава глас с изумителен обхват с интересни текстури от китара, бас, клавири, ударни и дори духови инструменти. Започва музикалния си път с китара, подарена от дядо ѝ, когато е едва на три години. Оттогава сама усвоява над дузина инструменти, разработва собствена loop станция и изгражда стил, който я превръща в one man show. След пробива с NOTION EP и мултиплатинените хитове Jungle и Notion, тя затвърждава световната си популярност с албума Flow State и платинени сингли като Mystik и Murder to the Mind. Terra Firma дебютира под №1 в ARIA класациите, а MTV Unplugged (Live in Melbourne) става най-гледаното MTV Unplugged изпълнение в региона.

През 2025 Tash навлиза в най-личния си и силен период досега със “Return to the Roots” – шесттраков EP, който бележи дръзко завръщане към началото и корените. Проектът разкрива суровата истина зад артиста, освободен от очаквания, който се връща към чистата, необработена сила на ранните си години. Темите варират от психично здраве и издръжливост до себеоткриване и автентичност – всичко поднесено чрез жив звук, открита емоционалност и дълбоко лично присъствие.

Днес Tash Sultana e глобална музикална сила със 15 ARIA номинации, Rolling Stone Global Artist Award (2023), разпродадени арени по света и легендарно изпълнение в Red Rocks Amphitheatre, разпродадено само за пет минути в предварителната продажба. Но за Tash това пътешествие е далеч от края – нейният стремеж към развитие, иновация и дълбок художествен смисъл продължава да променя музикалната индустрия.

На 11 август 2026 Vidas Art Arena ще бъде свидетел на изключително преживяване – концерт, в който звукът се ражда на момента, а емоцията е абсолютно истинска. Билетите влизат в продажба в понеделник в мрежата на Ticketstation, където може да очаквате и специални MEET & GREET пакети. Следете новините за събитието на festteam.bg, ticketstation.bg и в социалните мрежи на организатора.