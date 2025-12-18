Концертът на XLOV в България с нова локация

Поради големия интерес концертът на XLOV се мести в зала 4 на Интер Експо Център София.

Датата остава същата, 6 февруари. Продажбата на билети за общ вход (GA) ще се възобнови на 18 декември 2025 г. в 11:00 часа.

Броят на посетителите е ограничен, а интересът на феновете е повече от огромен – пригответе се да бъдете част от преживяване, което ще остане в историята!

BGTSC пише нова глава в K-pop историята у нас. XLOV идват за пръв път в България, носейки енергията на международната сцена с незабравимо шоу и директно в сърцата на феновете. До смяната на локацията у нас се стигна след като специалните пакети свършиха за часове, а местата в столичен клуб бяха разпродадени за броени дни.

XLOV е група феномен, която дебютира през 2025 година, привличайки мигновено вниманието с новаторската си концепция. Четиримата членове съчетават харизма, мощен танц и силно послание за свобода и автентичност. Музиката им се плъзга между модерен поп, експлозивен танц и нотки на R&B, създавайки жизнено и неповторимо звуково изживяване. За по-малко от година XLOV се утвърдиха като една от най-смелите K-pop групи от ново поколение. Концертът в София ще бъде уникална възможност за феновете да се докоснат до енергията, емоцията и посланието на група, която разчупва конвенциите и вдъхновява глобална общност.

Снимка: BGTSC

XLOV е повече от музика. Това е нов начин за възприемане на изкуството, нов начин за изразяване на свободата и любовта. На 6 февруари 2026 г. София се превръща в сцена, където всичко оживява.

Продажбите на билети за новата локация започна на 18 декември в 11:00 ч. Те ще се продават ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Електронната версия не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон. Издадените билети за Joy Station са валидни без презаверка.

Необходимо е публиката да има предвид, че са възможни измамни продажби. Официални билети се предлагат единствено чрез Eventim. Всяка друга платформа за препродажба може да предлага невалидни билети, затова е препоръчително билети да се закупуват само от официалния сайт.

Категориите билети VVIP+, VVIP,VIP и всички възможности за среща или снимка с групата отдавна са разпродадени. В продажба влизат само билети за достъп до концерта (General Admission).

Политика за деца и непълнолетни: На това събитие всички до 18-годишна възраст влизат с билет и придружител с билет и попълнена декларация.

Малолетни (до 13-годишна възраст) и непълнолетни (от 14 до 17-годишни) могат да присъстват на това събитие само с придружител, който има нотариално заверено пълномощно и може да носи отговорност за действията на придружаваното лице. Декларации без печат от нотариус не се зачитат като легални, освен когато посетителят под 18 е придружен от родител. Тогава на охраната се представят лични карти или копие от акт за раждане на придружаваното лице.

BGTSC е член на Сдружение Сцена музика и спазва етичния кодекс за дейността на организаторите на концерти в България.