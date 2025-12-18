Лъчо от СкандаУ и Светлин Къслев гостуваха на радио N-JOY

Лъчо от СкандаУ и Светлин Къслев гостуваха в студиото на радио N-JOY.

Двамата станаха част от шоуто "От 10 до 2" с Нейа, за да представят песента, озаглавена „Безцветни очи“.

Посланието в нея е, че понякога хората просто се разминават. Откриват се в различни етапи и нещата помежду им не сработват. Това не е нещо фатално, но остава спомен и един въпрос - „Ами ако…?“ Понякога не помним цвета на нечии очи, но винаги помним начина, по който ни е накарал да се чувстваме. Това е емоцията, която стои зад „Безцветни очи“.

Светлин сподели, че около предстоящите празници ще има много работни ангажименти, но ще намери време за съпругата си Ива и малкия им син Ивелин.

Лъчо разказа, че той лично ще заложи повече на почивката и апелира да намалим скоростта: "Всички бързаме да се приберем по празниците, но да се приберем е приоритет пред това, да стане бързо. Спокойно и полека, всеки ще си стигне там, закъдето е тръгнал, стига да бъдем внимателни и да не се опитваме да изпреварваме събитията".

Слушайте разговора в аудиофайла на страницата.