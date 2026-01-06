На живо
Мишел сподели нова песен „Против уроки“

Публикувано на 07 Януари 2026
В сряда, на 7 януари, Мишел гостува на радио N-JOY.

Младият изпълнител стана част от шоуто "От 10 до 2" с Нейа, за да сподели детайли за новата си песен. 

 „Против уроки“ е песен, която разказва за съвременния човек - скептичен, рационален и уверен, но същевременно уязвим пред силата на любовта и необяснимото. Текстът черпи вдъхновение от популярни български вярвания за предпазване от зли сили и завист - страхът от лоша енергия“, необходимостта да се пазим и тихото доверие в народните традиции.

Слушайте разговора в аудиофайла на страницата. 

