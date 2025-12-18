HAUSER води световни звезди за концерта си в София

С броени дни до големия празничен финал на световното турне The Final Bow – Rebel’s Last Night, HAUSER разкрива част от изключителните специални гости, които ще излязат на сцената на зала "Арена 8888 София" на 23 декември. Финалният концерт от тригодишното солово пътешествие на „бунтовника на класическата сцена“ обещава спектакъл, който среща световни таланти – артисти, които споделят неговата смелост да разрушават граници между жанрове, стилове и публики.

Сред специалните гости на финалния концерт в София са примабалерината Анджелика Джизмондо и световноизвестната цигуларка Каролайн Кембъл – две артистки с впечатляваща международна кариера и ярко присъствие на най-престижните сцени по света. Родена в Асизи, Джизмондо започва балетното си обучение още като дете, преминава през Академията на „Ла Скала“ и Балетното училище на Римската опера, а едва на 22 години става примабалерина на Балета на Милано. Кариерата ѝ я отвежда на световни турнета и до легендарната сцена на Teatro del Silenzio редом с Андреа Бочели. Каролайн Кембъл прави соловия си дебют с оркестър на осемгодишна възраст и оттогава се изявява като солист с водещи симфонични оркестри и на сцени като Carnegie Hall, Kennedy Center и Madison Square Garden. Заради впечатляващата си работа както в класическата, така и в популярната музика, тя е известна като „цигуларката на звездите“ и е лично избирана за съвместни изпълнения с имена като Андреа Бочели, Стинг, Барбра Стрейзънд и Стиви Уондър.

Появата на тези артисти е част от цялостната концепция на The Final Bow – Rebel’s Last Night – концерт, създаден специално за финалната спирка от турнето. На 23 декември в зала "Арена 8888 София" публиката ще преживее иновативната сцена във формата на чело, напълно обновено визуално съдържание, специално създадена хореография и музикални срещи, подбрани лично от HAUSER. Това е метафоричното сбогуване с „Бунтовника“ и първият знак за новата творческа ера в неговата кариера – при това именно в България.

Снимка: Fest Team

Все още могат да се намерят ограничен брой билети за The Final Bow – Rebel’s Last Night в продажба в мрежата на Ticketstation.bg на цени от 66 лв. до 240 лв. Повече актуална информация за събитието следете във Facebook тук. Вратите на залата отварят в 18:00 на 23 декември. Концертът ще бъде заснеман, поради което молим зрителите да се придържат към обозначените си места по време на събитието.