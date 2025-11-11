Сантра с провокативна нова песен

Певицата Сантра представи най-новия си сингъл „ЛЕВСКИ : ЦСКА“, заглавие, което на пръв поглед звучи като класически футболен сблъсък, но зад него се крие съвсем различна история.

В центъра на песента стои любовта, превърната в емоционално съревнование, онзи тънък момент, в който двама души избират дали да бъдат един отбор или да се изправят един срещу друг.

„Тази песен няма скрито послание. Тя просто поиска да бъде написана, като бял лист. Много е различна и със сигурност ще остане една от любимите ми,“ споделя Сантра, която и този път остава вярна на интуицията и емоцията си при създаването на музика.

Проектът е плод на силен творчески екип, обединяващ имената на Васко Иванов (Dexter), Young Mozi, Лъчезар Стефанов, Прея и Сантра.

Идеята за песента се ражда още през 2024 г., а нейното окончателно звучене се оформя в края на 2025-а. „Всяка песен си има свой

живот, който не може да се контролира. Вторият куплет написахме у Прея в хола, а първата част в студиото, заедно“, споделя певицата.

Видеоклипът към „ЛЕВСКИ : ЦСКА“ е режисиран от Александър Пълнов, млад талант от НАТФИЗ, който впечатлява със своя усет към естетиката и визуалния разказ. Във видеото участват VS Dance и студенти от академията, които придават на продукцията енергия,

движение и младежки заряд.

„Вдъхновението дойде от кадър с Мерилин Монро от филм от 60-те. Исках да пренеса тази естетика в съвременен вид, женственост, нежност и накрая... мъжки бой. Нещо като антипод на крехкостта“, разкрива Сантра.

Резултатът е силно визуално преживяване, което балансира между контрасти - любов и сблъсък, нежност и сила, емоция и контрол.

„Различна е. Комерсиална, но интересна. Изненадваща, така бих я описала“, допълва изпълнителката.

С „ЛЕВСКИ : ЦСКА“ Сантра за пореден път демонстрира способността си да превръща провокацията в изкуство, а личните емоции в универсален разказ, който резонира отвъд жанровите и тематични граници. Песента е едновременно дръзка и чувствителна, комерсиална и искрена, точно каквато е и самата Сантра.

Песента „ЛЕВСКИ : ЦСКА“ вече е достъпна във всички стрийминг платформи и в официалния YouTube канал на Сантра.