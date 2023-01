Sam Smith сподели новия си сингъл

След сензационния успех на песента “Unholy”, първият #1 в Billboard Hot 100 на Sam Smith, изпълнителят изненада с ново енергично парче, озаглавено “Gimme”.

Представен от BBC Radio 1 като “най-горещия нов запис”, “Gimme” е вторият трак от предстоящия четвърти албум на Sam, Gloria, чиято премиера е на 27 януари.

За сингъла Sam си партнира с колумбийско-канадската R&B певица и автор на песни Jessie Reyez и ямайската реге звезда Koffee. Sam описва “Gimme” като хипнотизиращ сингъл с любовно послание, в който той, Jessie и Koffee разказват за лудите си нощи в Ямайка.



С над 1 милиард стрийма по целия свят, номинираният за GRAMMY хит “Unholy” остава на върха на световните класации на Spotify и Apple Music повече от месец след премиерата си. Оглавявайки тенденциите в социалните мрежи с песента, Sam е сред само трима други изпълнители, дебютирали на #1 в официалните музикални класации на Великобритания през 2022 г.

Мултиплатиненият носител на награди Oscar, BRIT, Golden Globe и GRAMMY, Smith е сред артистите с най-впечатляваща колекция от успехи. Предишните му албуми, In the Lonely Hour и The Thrill of It All, дебютират под номер 1 в Billboard 200 и класациите в Обединено кралство. През 2022г. Sam изнесе два концерта в известната лондонска зала Royal Albert Hall и в допълнение към вълнуващото му ново творчество, обяви датите на предстоящото си турне във Великобритания и Европа, което стартира на 12 април в Шефилд.