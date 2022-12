Sam Ryder издаде дебютен албум

Дългоочакваният дебютен албум на Sam Ryder излезе.

There’s Nothing But Space, Man! включва хитовите сингли „Space Man“, „Somebody“ и наскоро излезлия „All The Way Over“.

Придобил световна слава след Евровизия, превръщайки се в най-добре класиралия се британски участник в Евровизия за повече от 25 години, пътешествието на Sam през поп космоса е неописуемо.

Прекарвайки години в усъвършенстване на уменията си в пъбове и клубове и като певец в сватбени групи, по време на своя стремителен възход Sam озвучава редица ключовите моменти в развлекателната индустрия през 2022 г. – от Евровизия до Юбилея на кралицата, Forumla 1 Grand Prix в Силвърстоун, National Television Awards , The Royal Variety Performance, както и новогодишното събитие на BBC 1, на което той ще бъде водещ. Неговите импровизирани улични изпълнения му помагат да се свърже с фенове в цялата страна, а последните му хедлайн шоута в Here @ Outerne“ доказват, че доброто настроение и ентусиазмът му са заразителни, като същевременно напомнят на феновете за пътя, който е изминал, за да стигне до този момент, създавайки албума на годината.

Неговият дебютен албум – There’s Nothing But Space, Man! е каталог от заразителна поп енергия, която се извисява заедно с мощните вокали на Sam, подчертани от неговите завладяващи текстове. Потапяйки се в прочувствени, въздействащи балади, слънчеви мелодии на пиано и акустично звучене, албумът демонстрира несравнимия творчески талант на Sam.

Последният сингъл – „All The Way Over, е послание за утеха и състрадание, което показва Sam в най-уязвимото му състояние, докато пее за пътуването отвъд загубата, скръбта и сърдечната болка. „Somebody “ е поглед към дните, заредени с витамин D, изпълнена с мелодично пиано звучене, което подчертава чистата лятна любов. Експериментирайки на денс сцената, „Put A Light On Me“ завладява със синтезаторно звучене от 80-те, което с лекота може да завладее плейлистите на нощните клубове в събота вечер. Радостната „This Time“ е игрива и лека песен, която със сигурност ще ви накара да се усмихнете, а фаворитът от Евровизия – „Space Man“, носи подобно чувство, напомняйки на феновете за пътя, който Sam е извървял, за да стигне до този момент.

Sam има способността да съчетава завладяващи песни по невероятно интелигентен начин, който му помага да спечели все повече последователи в социалните мрежи, както и да получи 3 награди от Tik Tok (Най-следван изпълнител в Обединеното кралство за 2020 г. и 2021 г., както и Пробивен изпълнител на 2022 г.).

There’s Nothing But Space, Man! tracklist

Deep Blue Doubt SPACE MAN Somebody Tiny Riot All The Way Over OK Put A Light On Me Whirlwind Ten Tons More Crashing Down This Time Lost In You

Албумът е наличен за закупуване и стриймване чрез Parlophone records/Орфей Мюзик.