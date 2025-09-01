Sabrina Carpenter издаде нов албум

Sabrina Carpenter изпраща лятото с дългоочаквания си нов албум Man’s Best Friend.
Заедно с премиерата излиза и официалният видеоклип към сингъла "Tears". Режисьор е Bardia Zeinali, а във видеото до Sabrina застава самият Colman Domingo.
Man’s Best Friend е истинска демонстрация на отличителния ѝ стил – остроумен текст, пристрастяващи поп мелодии и истории, които звучат така, сякаш си открил току-що нечия най-дълбока тайна. Албумът включва 12 трака, всеки със свой уникален характер — от хита “Manchild”, дебютирал директно на №1 в Billboard Hot 100, до диско блясъка на “Tears”, и ироничния поп-пънк заряд на “Go Go Juice”. Песни като “Never Getting Laid” и “House Tour” затвърждават имиджа на Sabrina като артист, който не се страхува да бъде смел, закачлив и напълно себе си.
Седмият студиен албум на Sabrina продължава успеха на Short n’ Sweet, който излезе миналия август и веднага се изстреля на върха на класациите в целия свят. С него изпълнителката получи първите си 6 номинации за Grammy и спечели две от тях: “Най-добър поп вокален албум” и “Най-добро поп соло изпълнение” за "Espresso".
Следващата седмица Sabrina се завръща на сцената на MTV Video Music Awards с 8 номинации, включително за най-голямата награда – Видео на годината за "Manchild", както и за Най-добър поп артист, Най-добър албум, Най-добра режисура, Кинематография, Монтаж и Визуални ефекти.
Man’s Best Friend на Sabrina Carpenter излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Анимато Мюзик и Universal Music Group. Може да закупите Man’s Best Friend на CD и винил в онлайн магазина на MusicMall.bg
Траклист:
1. Manchild
2. Tears
3. My Man On Willpower
4. Sugar Talking
5. We Almost Broke Up Again Last Night
6. Nobody’s Son
7. Never Getting Laid
8. When Did You Get Hot?
9. Go Go Juice
10. Don’t Worry I’ll Make You Worry
11. House Tour
12. Goodbye