Annista с първи авторски сингъл

Млада, дръзка и с глас, който разтърсва, Анна Ставрева - Annista, финалист в „Гласът на България“ 2024, прави своя дебют на музикалната сцена със сингъла „Розови очила“. Чрез него тя избира да разкаже за първата си любов, за раздялата, която боли, и за силата да превърнеш тъгата в изкуство.

Вдъхновението идва от реална връзка от разстояние с италианец, когото среща по време на обучение за престижния Berklee College of Music, за който печели пълна стипендия за петседмична програма.

„Точно тогава разбрах, че печеля стипендия за обучение в Berklee College of Music. Как да не гледам живота през „Розови очила“?! Вместо да се изгубя в тъгата от раздялата, избрах да я превърна в музика“, споделя Анна.

Текстът и мелодията на песента са изцяло нейно дело, родени от вихъра на чувства, които не търпят мълчание. За финалния звук се доверява на Дамян Михайлов, който облича личната ѝ история в аранжимент, превърнал емоциите ѝ в музикален пейзаж с дълбочина и нюанс.

Видеото към „Розови очила“ е кинематографичен портрет на любов, която избледнява, но не изчезва – оставя отпечатък в душата на изпълнителката. Под режисурата на Ана Симеонова, операторското майсторство на Теодора Вербовска и с участието на екип от НАТФИЗ, визуализацията се превръща в екранен дневник, разказан в кадри. Главната роля е поверена на актьора Момчил Георгиев, който с финес и дълбочина пресъздава емоционалната история.

„Мечтая за любов, която ме приема такава, каквато съм и ме вдъхновява да се развивам - заявява Aнна – Искам да отправя послание към всички, които преминават през раздяла: „Избирайте винаги себе си, колкото и да е трудно. Не позволявайте на никого да отнема вътрешния ви мир“.

Преди броени дни певицата направи лайв премиера на „Розови очила“ с емоционален и запомнящ се пърформанс в „Бар Петък“. На сцената тя показа не само вокалната си мощ, но и музикалната си многопластовост - с авторски композиции, модерни аранжименти на R&B, поп и neo-soul парчета, и виртуозни изпълнения на саксофон, пиано и китара.

От „Гласът на България“ до сцената на Зала 1 на НДК и Berklee College of Music

Анна Ставрева пее от 5-годишна във ВГ „Смехоранчета“, с вокален педагог Галина Коджаванова. Възпитаничка на Националното музикално училище „Любомир Пипков“, където изучава саксофон, но владее с лекота и пиано, и китара.

През 2023 г. печели Гран При на „Evergreen Fest“ – признание, което я отвежда до съвместни участия с джаз легендата Васил Петров. Сред най-запомнящите се моменти е участието ѝ в Зала 1 на НДК, редом до Хилда Казасян, Теодосий Спасов и Мария Илиева. Развива вокалните си умения в HighLight Academy под ръководството на един от най-изтъкнатите вокални педагози у нас Искра Милкова.

През 2024 година става финалист в „Гласът на България“. Стартира в отбора на Дара, но впоследствие е „открадната“ от Графа, на когото по-късно записва беквокалите към сингъла с Роби - „Всеки от нас“. Участието ѝ в шоуто ѝ носи не само широка разпознаваемост, но и нови сцени, вдъхновяващи колаборации и приятелства, които остават зад кулисите, но звучат силно в нейния артистичен път.

През 2025 г. Анна Ставрева е поканена да участва в мастер клас на Дони и „Фондацията“ - възможност, която се превръща в силен тласък за младата певица. Същата година тя стъпва на голямата сцена редом с легендарната група по време на закриването на „Аполония 2025“, а по-късно се включва и в други знакови участия, сред които концертът по повод посрещането на волейболистите на площад „Александър Невски“.