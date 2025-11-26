На живо
Fred again.. издава трак с участието на Sammy Virji & Winny

Публикувано на 26 Ноември 2025
Снимка: Орфей Мюзик

Fred again.. издава „Winny“ с участието на Sammy Virji & Winny. 

Това е втората колаборация между Fred и Sammy Virji тази година след „Talk of the Town“ с Reggie. 

„Winny“ е следващото издание от новата ера на безкрайния, постоянно развиващ се “USB” албум на Fred, след ремиксите на „Beto’s Horns“ с CA7RIEL и Paco Amoroso и Ezra Collective, „Talk of the Town“ със Sammy Virji и Reggie, „HARDSTYLE 2“ с KETTAMA и Shady Nasty, „Facilita“ с Caribou и MC Teteu, „Ambery“ с Floating Points, ремиксите на „the floor“ със Skin On Skin и BEAM, „OK OK“ с Danny Brown, BEAM и PARISI и „you’re a star“ с Amyl and the Sniffers.  

Освен официалните издания, Fred също така е нетърпелив да споделя недовършени изяви с феновете. Миналия петък той се появи в Twitch от Торонто, където продължи да работи върху редица парчета, като същевременно приемаше обратна връзка от феновете в коментарите, преди да ги качи всички на живо в Soundcloud.  

Миналия месец Fred даде старт на новата ера от своята аплодирана “USB” серия, разкривайки, че ще издаде десет песни и ще изнесе десет концерта в десет града по света в рамките на десет седмици.  

Миналоседмичните „USB002“ концерти се проведоха в „The Hangar“ в Торонто, като към Fred се присъединиха Loukeman, FROSSYOUTH и Brat Star през първата вечер, а през втората се проведе B2B с Four Tet. Шоуто включваше и инсталацията на визуалния артист Boris Acket, която ще бъде на всяко шоу на “USB002” тази година.  

Снимка: Theo Batterham

“USB” албумът на Fred първоначално започва през 2022 г., включвайки парчета като „Baby Again“, „Rumble“ заедно със Skrillex & Flowdan, „Jungle“, „leavemealone“ с Baby Keem и „stayinit“ с Lil Yachty, както и ремикси от Nia Archives, HAAi и Rico Nasty, преди първата колекция да бъде издадена на винил като USB001 през 2024 г.  Можете да поръчате предварително предстоящия винил “USB002”.

„Winny“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

