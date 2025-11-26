Fred again.. издава трак с участието на Sammy Virji & Winny

Fred again.. издава „Winny“ с участието на Sammy Virji & Winny.
Това е втората колаборация между Fred и Sammy Virji тази година след „Talk of the Town“ с Reggie.
„Winny“ е следващото издание от новата ера на безкрайния, постоянно развиващ се “USB” албум на Fred, след ремиксите на „Beto’s Horns“ с CA7RIEL и Paco Amoroso и Ezra Collective, „Talk of the Town“ със Sammy Virji и Reggie, „HARDSTYLE 2“ с KETTAMA и Shady Nasty, „Facilita“ с Caribou и MC Teteu, „Ambery“ с Floating Points, ремиксите на „the floor“ със Skin On Skin и BEAM, „OK OK“ с Danny Brown, BEAM и PARISI и „you’re a star“ с Amyl and the Sniffers.
Освен официалните издания, Fred също така е нетърпелив да споделя недовършени изяви с феновете. Миналия петък той се появи в Twitch от Торонто, където продължи да работи върху редица парчета, като същевременно приемаше обратна връзка от феновете в коментарите, преди да ги качи всички на живо в Soundcloud.
Миналия месец Fred даде старт на новата ера от своята аплодирана “USB” серия, разкривайки, че ще издаде десет песни и ще изнесе десет концерта в десет града по света в рамките на десет седмици.
Миналоседмичните „USB002“ концерти се проведоха в „The Hangar“ в Торонто, като към Fred се присъединиха Loukeman, FROSSYOUTH и Brat Star през първата вечер, а през втората се проведе B2B с Four Tet. Шоуто включваше и инсталацията на визуалния артист Boris Acket, която ще бъде на всяко шоу на “USB002” тази година.
“USB” албумът на Fred първоначално започва през 2022 г., включвайки парчета като „Baby Again“, „Rumble“ заедно със Skrillex & Flowdan, „Jungle“, „leavemealone“ с Baby Keem и „stayinit“ с Lil Yachty, както и ремикси от Nia Archives, HAAi и Rico Nasty, преди първата колекция да бъде издадена на винил като USB001 през 2024 г. Можете да поръчате предварително предстоящия винил “USB002”.
„Winny“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.