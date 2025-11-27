Alicia Creti разкри нов сингъл

Alicia Creti се завръща с новия си сингъл.

Базираната в Лос Анджелис певица, автор на песни и пианистка певица пусна „Overwhelmed“.

Парчето направи голямо впечатление по време на първото ѝ разпродадено шоу в „Hotel Cafe“ в Лос Анджелис миналия декември, служейки като саундтрак към знаменателна сцена, в която двама ЛГБТ+ фенове официално се женят пред публиката, а Alicia подписва брачния им акт като официален свидетел.

“Overwhelmed“ е звукът от това как се разтварям и най-накрая се изправям пред себе си, готова или не, независимо дали ми харесва или не. Това е звукът на любов, толкова неоспорима, че те разбива и те кара да поставяш под въпрос всичко. Цял живот се боря с психичното си здраве; доста добре съм запозната с чувството на претоварване. Бихте си помислили, че като човек, който ходи на терапия два пъти седмично, ще съм подготвена за това, но никакво количество терапия не би могло да ме подготви за мащаба на това чувство. Срещнах някого, жена, от която се чувствах напълно очарована, и това преобърна света ми с главата надолу по най-добрия възможен начин. Чувствах се претоварена от емоции, не само от любовта, но и от истината за това коя съм, и от чувство на радикална любов към себе си и честност. Мислех, че се лекувам, но се оказа, че се крия. Ако някога сте се чувствали разкъсвани между това кои сте и това, което светът очаква да бъдете, просто бъдете себе си. Защото да се чувстваш претоварен от емоции не винаги е лошо нещо - понякога просто вселената ви показва, че най-накрая чувствате всичко, което ви е било писано да чувствате“.

Продуцирана от 4-кратно номинирания за награда GRammy Pop Wansel (Ariana Grande, Nicki Minaj, Kehlani, Alessia Cara), Happy Perez (Ariana Grande, Lana Del Rey, Halsey, Camila Cabello) и Sam Harris от X-Ambassadors, който е и съавтор на песента, „Overwhelmed“ беше споделена като неиздавано демо на концертите на Alicia през годината, включително в „Calgary Stampede“ и шоуто на „COLORSxSTUDIOS“ в Ню Йорк през май.

„Overwhelmed“ следва скорошното ѝ издание „Merry Go Round“, продуцирано от носителя на наградата Grammy – Elkan, който е най-известен с работата си по „NOKIA“ на Drake. Тези издания следват пробивния сингъл от миналата година „Bleeding Me Dry“, наличен заедно с официален музикален видеоклип. Продуцирано от Pop Wansel (Lizzo, Kehlani) и написано съвместно с Taylor Hill (Drake, Justin Bieber, Summer Walker), парчето е събрало близо 10 милиона стриймвания по целия свят, като първоначално дебютира като зашеметяващо видео с изпълнение на живо, създадено ексклузивно за уникалната музикална платформа „COLORS“, което вече има близо 1,5 милиона гледания.

Родената в Монреал, Квебек, изпълнителка след това направи своя телевизионен дебют с аплодирано изпълнение на „Bleeding Me Dry“ като част от престижната поредица #LateShowMeMusic по „The Late Show with Stephen Colbert“ на „CBS“.

През 2024 г. излезе и дълбоко трогателният дебютен миниалбум на Creti – „Self/Less“. Проектът от 7 песни, който проследява личното пътешествие на талантливата певица към себепознанието, включва любими на феновете песни като „Epiphany“, „Crazy“, „Congratulations“ и завладяващата заглавна песен, като последната е приветствана от „UPROXX“ като „трогателна и красноречиво откровена балада, която описва непреднамерените ефекти от това да бъдеш егоистичен към собствените си желания“. В допълнение, Creti допринесе и с нежната „No Better“ за награждавания анимационен филм на Netflix – “Ultraman: Rising”.

„Overwhelmed“, който вече е наличен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Със своите елегантни, силни вокали и скромно уверено писане на песни, Alicia Creti умело вплита гоблен от саморефлексия, разбито сърце и безбройните аспекти на човешките преживявания, канейки слушателите да се потопят в страниците на личния ѝ дневник. Звученето ѝ е глътка свеж въздух, размиващ жанровите граници със завладяващ нюанс на носталгия. Родом от предградията на Монреал, Creti започва да пее едва на тригодишна възраст и оттогава не е спирала. Вдъхновена от изпълнители като Rihanna, Beyonce, Brandy и Stevie Wonder, тя започва да пише свои собствени песни още на шестгодишна възраст и скоро развива умения както на пианото, така и на микрофона, възползвайки се от всяка възможност за изява, независимо дали е в училище или на улицата.

През 2020 г. Creti започва да публикува в социалните мрежи и веднага постига изключителен успех с разнообразни кавъри, които събират над 6 милиона гледания по целия свят. Тя прави официалния си дебют с песента „Congratulations“ от 2022 г., събирайки над 3 милиона стриймвания по целия свят и е определена от „Lyrical Lemonade“ за „безупречен шедьовър“. Успехът на Creti продължава стремглаво нагоре със серия от оригинални парчета, включително дебютния ѝ сингъл „Strange“, който е събрал над 8 милиона стриймвания по целия свят и близо 4,5 милиона гледания в YouTube от издаването си през 2023 г.

Creti отбеляза пробивния успех на „Self/Less“ и „Bleeding Me Dry“ със серия от изпълнения на живо, включително северноамериканско турне заедно с Mahalia, по време на което тя печели нови фенове и последователи в социалните мрежи с всяка спирка от турнето в 24 града. Сега, с „Merry Go Round“ – и още емоционална нова музика, която предстои – Alicia Creti е готова да покаже на света не само колко далеч е стигнала, но и накъде се е насочила в бъдеще