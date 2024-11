Руши гостува в студиото на радио N-JOY

Руши Видинлиев гостува в студиото на радио N-JOY.

Изпълнителят на хита "Без багаж" стана част от шоуто от "10 до 2" с Нейа, за да представи новата си песен "Вълк".

Руши разказа каква идея стои зад заглавието на песента, с кого е работил по нея и сподели детайли по заснемането на видеоклипа.

В кадрите феновете на поп музиката виждат и DARA, която обаче този път вместо като певица, се изявава като танцьор, наравно с голяма група други професионалисти.

„Вълк“ е трети сингъл от албума „Без багаж“, който излезе през март. Специално за премиерата на „Вълк“ Руши подготвя голям концерт с лайв банда на 27 декември в столичен клуб на ул. "Пиротска". Събитието ще бъде последно за годината в София и заедно с Руши на сцената ще се качат музикантите Иво Чалъков, Васил Вутев, Денис Попстоев и Катя Кръстева. Билети в мрежата на Ticket Station и онлайн тук.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте ринтервюто в аудиофайла на страницата.