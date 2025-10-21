ROSALÍA обяви детайли за своя четвърти студиен

ROSALÍA официално обяви детайли за своя дългоочакван четвърти студиен албум LUX, който излиза на 7 ноември.

Проектът е записан съвместно с Лондонския симфоничен оркестър под диригентството на Daníel Bjarnason и включва изключителни женски гласове като Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor, както и момчешкия хор на Монсерат и Камерния хор на Palau de la Música Catalana.

Носителката на множество награди Grammy и Latin Grammy представи LUX с грандиозно арт събитие в центъра на Мадрид, по време на което изгаси светлините на емблематичната Gran Vía, потапяйки града в мрак, за да го освети секунди по-късно и разкри официалната обложка на албума. Цялото представяне бе излъчено на живо онлайн, събирайки милиони зрители по света. Този зрелищен момент се превърна в символичено начало към новата ера на артистката с албум, който изследва женската мистичност, вътрешната трансформация и връзката между светлината и тъмнината. Като изпълнителен продуцент на проекта, ROSALÍA изгражда вселена, в която съчетава звук, език и култура в едно цяло.

Предишният ѝ албум MOTOMAMI направи история, като стана първият испански албум, дебютирал на №1 в глобалната класация на Spotify, постигна най-високия дебют в Billboard за латино албум през 2022 г. и получи най-високата оценка в Metacritic за годината.

Извън музиката, ROSALÍA утвърди статута си на модна и културна икона. Тя прикова вниманието на света на Met Gala 2025 с уникална рокля на Balmain, отразена от Vogue, Harper’s Bazaar и Cosmopolitan. Освен това е лице на кампанията на Calvin Klein за есен 2025 и глобален посланик на New Balance. През 2026 г. предстои нейният актьорски дебют в третия сезон на сериала Euphoria.