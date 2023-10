Robin Schulz стартира нова музикална ера

Само седмици след издаването на последния му албум Pink, немската суперзвезда диджей и продуцент Robin Schulz отново развълнува феновете с пускането на чисто новия си сингъл "I'll Be There".

Обединявайки се с международно признатата певица и автор на песни Rita Ora и аржентинската ърбан сила Tiago PZK, Schulz създава наелектризираща продукция със силно послание, вдъхновена от 80-те години.

С блестящи звукови пейзажи, извисяващи се ритми и безспорна аура на носталгия, „I’ll Be There“ е химн за властта и контрола над собствения си живот и напомняне, че има някой, който стои до вас, каквото и да се случи. Rita Ora, известна със своите впечатляващи вокали, добавя характерната си нотка към парчето, докато Tiago PZK вкарва сурова емоция и енергия, в която се вижда непоколебима подкрепа.

Последният сингъл на Robin Schulz бележи началото на нова част в неговото музикално пътешествие и с комбинирания талант на Rita Ora и Tiago PZK, "I'll Be There" е предназначена да остави още една незаличима следа в музикалния пейзаж. Съвсем наскоро Warner Music Central Europe (WMCE) отличи техния най-успешен немски соло изпълнител, диджей и продуцент с глобални постижения с нови 15 немски награди за най-новите му постижения, добавяйки към вече вдъхващия страхопочитание рекорд от над 840 златни, платинени и диамантени награди в 30 държави.

Песента "I'll Be There" вече e налична и излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

За Robin Schulz:

Историята на Robin Schulz е доказателство за необикновената сила на мечтите. Роден и израснал в средно голям германски град с население около 160 000 души, Schulz надхвърли границите и се превърна в световна сензация. Пътувайки по света без прекъсване, за да свири в пълни клубове, на най-големите фестивали в света като Tomorrowland, Parookaville, Ultra Music Festival или годишната си лятна резиденция в Pacha, Ибиса, той пленява публиката с наелектризиращите си изпълнения. Приказната история на успеха на Schulz започва през 2014 г., когато той за първи път се изкачи до върха на световните класации за сингли със своя всепризнат ремикс на „Waves (feat. Mr. Probz)“ и постигна своя пробив в световен мащаб супер-хит „Prayer in C (feat. Lilly Wood & The Prick). „Sugar (feat. Francesco Yates)“ последва малко след това през 2015 г. Тази песен наскоро влезе в Billions Club на Spotify.

Смесвайки елементи от хаус, електро и поп, Schulz бързо се превърна в най-успешния музикален изпълнител на Германия, доминиращ в класациите с множество хитове номер 1 в над 20 страни. Неговата огромна популярност се подчертава допълнително от над 20 милиона продажби и удивителните 12 милиарда стриймвания по целия свят. В родната си страна той също постави несравним рекорд с изумителните 14 попадения №1 в ефира и продължава да расте.

С име, което отеква в залите на музикалната история, Robin Schulz е натрупал зашеметяващ набор от постижения, които са затвърдили статуса му на един от най-успешните артисти в индустрията. Това лято суперзвездата DJ/продуцент издаде петия си студиен албум "PINK".



За Rita Ora

Rita Ora е международно призната певица и автор на песни с над 10 милиарда стриймвания, четири #1 сингъла в Обединеното кралство и държи рекорда за най-много Топ 10 сингли на британска изпълнителка в историята на Обединеното кралство – общо 13. Тя беше сред първите изпълнители, които получиха награда „BRIT Billion“ тази година, като признание на нейните изключителни постижения в звукозаписната индустрия, надминавайки забележителните един милиард стриймвания във Великобритания.

След излизането си новият албум на Rita – „You & I“, стана най-успешният нов запис на жена изпълнител в британската официална класация за албуми, дебютирайки на #6 и заемайки желаната първа позиция в класацията за официални независими албуми на Обединеното кралство. Той включва #1 хита в американските радиостанции с формат Dance Radio – „Praising You“, преработка на оглавяващаta класациите, номинирана за награда „Grammy“ песен на Fatboy Slim от 90-те, както и „You Only Love Me“. „You & I“ следва издадените преди това: „Bang“ – съвместен миниалбум с диджея и продуцент, носител на награда “Grammy“ – Imanbek, който съчетава модерен поп с хаус от 80-те и 90-те; „Phoenix“, вече събрал над четири милиарда слушания и родил четири платинени сингъла, включително награденото парче „Lonely Together“ с Avicii; и „Ora“ – нейният платинено сертифициран дебютен албум, който влезе на #1 в класациите за албуми в Обединеното кралство.

Като изключително талантлив лидер в телевизията, културата и модата, с партньорства в ключови сектори, Rita непрекъснато издига личния си бранд до нови висоти. През 2019 г. тя създаде награждаваната „Próspero Tequila“ заедно с „Concecuh Brands“ и в момента е в ролята на главен създател и партньор. Освен това през 2023 г. Rita се обедини с международния моден търговец “Primark”, за да стартира ново многосезонно модно сътрудничество. Нейните филмови и телевизионни участия включват франчайза на „Fifty Shades of Grey“, „Wonderwell“, „POKÉMON Detective Pikachu“, „Twist“, „The Masked Singer UK“, „The Voice Australia“, „The X-Factor UK“ и сериала на Netflix Kung „Kung Fu Panda: The Dragon Knight“. Rita скоро ще играе заедно с Jamie Foxx и Robert De Niro в предстоящия филм „Tin Soldier“ и ще се присъедини към Brandy в продължението на „Descendants“ – „The Rise of Red“ на Disney+.

За Tiago PZK:

Tiago Uriel Pacheco Lezcano, известен още като Tiago PZK, е аржентински ърбан артист, чиято кариера се развива главоломно. Признат за своята гъвкавост, когато става въпрос за композиране и създаване на музика, песните му варират от трап до R&B, което го прави трудно да бъде класифициран в един жанр.

Няма съмнение, че Tiago PZK е едно от топ лицата на новите артисти от Южна Америка, които предлагат музиката си към света, и това се случва само за една година. Няколко месеца след като издаването на сингъла му „Sola“ направи първото си голямо въздействие върху публиката, кариерата на Tiago PZK тръгна нагоре и той се превърна в звезда. Само на 22 години Tiago PZK се превърна в най-добрия нов изпълнител и продължава да се развива и в Аржентина. В момента каналът му в YouTube има над 1,5 милиарда гледания само за две години.

През март 2022 г. Tiago се представи за първи път в Чили и Аржентина. И двете представления бяха част от фестивала Lollapalooza, привличайки съответно 30 000 и 80 000 души. От друга страна, той изнесе първите си две шоута в Lunario del Auditorio Nacional в Мексико Сити, които бяха разпродадени за по-малко от час. Той също беше част от LOS 40 Primavera Pop в Испания, където изпълни два от най-големите си хитове, “Vol.48 session” с Bizarrap и “Salimo de Noche”. Tiago PZK спечели две Heat Awards за най-добър изпълнител в южния регион и най-добро видео с „Entre Nosotros Remix“.

През април 2022 г. Tiago PZK изпълни „Entre Nosotros Remix“ на живо за първи път на Латиноамериканските музикални награди 2022 г. заедно с Maria Becerra и Lit Killah. Той получи отлични отзиви за изпълнението си и това стана най-гледаното изпълнение на наградите. През юни 2022 г. Tiago спечели наградата за Видео на годината – нов изпълнител на Premios Tu Musica Urbano.

На 21 юли 2022 г. той издаде дебютния си албум „Portales“ и спечели място №2 в “Top Global Spotify Albums.” Само за няколко часа той разпродаде двa концерта в Movistar Arena (30 и 31 юли 2022 г.) - двaта концерта, с които започна първото му турне „Portales Tour 2022“. Турнето включва повече от 35 международни дати в първата си част (2022 г. ).

Tiago PZK наскоро участва на наградите Tu Música Urbano 2023, където публиката полудя по време на неговото изпълнение на живо на „Nos Comemos“. В допълнение, Tiago PZK беше номиниран на Premios Juventud за 2023 г. в категориите “Male Artist On The Rise” и “Best Urban Mix” за неговия сингъл „Nos Comemos“ с Ozuna, където той направи емоционално изпълнение с колегата си, аржентински изпълнител Khea на техния хит сингъл „Para Amarte a Ti“.

He has also collaborated with Ozuna, Myke Towers, Yandell, Tini, Trueno, Marshmello, Maria Becerra, Rvssian, and most recently with Nathy Peluso. Той също така си сътрудничи с Ozuna, Myke Towers, Yandell, Tini, Trueno, Marshmello, Maria Becerra, Rvssian, както и с Nathy Peluso.

Tiago PZK в момента работи върху новия си албум, който трябва да излезе през 2024 г.