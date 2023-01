Rita Ora се завръща с нов сингъл

Rita Ora изненада феновете си с се завръща с нов сингъл.

Британската певица разкри, че ще даде старт на 2023 година с песен, която ще се появи на 23 януари.

32-годишната изпълнителка разкри, чрез пост в социалните мрежи, че парчето ще е озаглавено "You Only Love Me".

В клипа, с който дойде новината, виждаме и съпруга на Rita - Taika Waititi.

Ora и новозеландецът, носител на Оскар, се ожениха миналата година на малка церемония в Лондон миналия август. Източник каза пред The Sun по това време: „Това беше наистина интимна церемония и суперспециална за всички там. Най-близките им могат да видят колко са лудо влюбени“.

През ноември Waititi, който е режисьор на филми като "Тор: Любов и гръмотевици", "Тор: Рагнарок" и "Джоджо Заека", разкри, че актьорът Робърт Патинсън е изиграл ролята на сватовник в тяхната връзка - представяйки ги един на друг на барбекю, където стават приятели. Режисьорът каза, че познава Рита от три години, преди приятелството им да прерасне в романтика и да започнат да се срещат през 2021 г.