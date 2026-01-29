Rihanna отпразнува годишнина

Докато някои фенове посрещат десета година без нов албум на Rihanna, тя отпразнува огромния успех, който албумът ѝ ANTI генерира през този период.

На 28 януари, в чест на 10-годишнината от издаването на колекцията, Американската асоциация на звукозаписната индустрия (ANTI) обяви нови сертификати за девет различни парчета, включително изумителната осма диамантена сертификация за Рири, благодарение на успеха на „Love on the Brain“. Баладата се изкачи до номер 5 в Billboard Hot 100 през 2017 г., а новият й сертификат помага на Rihanna да разшири рекорда си като изпълнителка с най-много диамантени сингли в историята на RIAA.

„Love“ се присъединява към хитовете „Needed Me“ и „Work“ (с Drake), които получават съответно нови 12 пъти платинени и 11 пъти платинени сертификати. Другите ѝ диамантени парчета са колаборацията ѝ с Eminem „Love the Way You Lie“, „Stay“, „We Found Love“ с Calvin Harris, „Umbrella“ и „Diamonds“.

Допълнителни нови сертификати на ANTI RIAA включват нови плакети за „Kiss It Better“ (четирикратен платинен), „Sex with Me“ (четирикратен платинен), „Desperado“ (троен платинен), подпомогнатия от SZA „Consideration“ (двоен платинен) и „Woo“ (платинен).

В момента сертифицираният шесткратен платинен албум, ANTI остава и най-дълго задържалият се албум на чернокожа изпълнителка в класацията Billboard 200, с повече от 508 седмици и броят им расте. Последните търговски постижения на Rihanna идват на фона на особено натоварена - и успешна - седмица за домакинството, което тя споделя с партньора си A$AP Rocky. На 26 януари Rocky постигна първия си албум номер 1 в Billboard 200 от повече от десетилетие с „Don’t Be Dumb“, което Rihanna отпразнува чрез X, пишейки: „Просто съм тук, за да ви кажа, че таткото на бебето ми получи АЛБУМ НОМЕР 1!!“