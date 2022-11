Раздадоха Американските музикални награди

Taylor Swift доминира на Американските музикални награди (AMA) в неделя вечер (20 ноември) 2022 г., като взе общо шест приза, включително за Изпълнител на годината.

Пуерториканският рапър и изпълнител Bad Bunny, който беше с най-много номинации за отличията, успя да спечели две награди от осемте си номинации.

Също с по две статуетки бяха отличени Beyoncé, Harry Styles, BTS, Morgan Wallen, Kendrick Lamar, Wizkid и Tems.

Тази година наградата Икона отиде при Lionel Richie. Легендарният 73-годишен музикант прие отличието си и стана единственият артист, излизал на сцената на AMA през всяко десетилетие от началото на историята на наградите. Изпълнителят на хита "Hello" беше почетен от колегите си Stevie Wonder и Charlie Puth, които изпълниха негови хитове.

Artist of the year - Taylor Swift

New artist of the year - Dove Cameron

Collaboration of the year - Elton John & Dua Lipa - “Cold Heart – PNAU Remix”

Favorite touring artist - Coldplay

Favorite music video - Taylor Swift - “All Too Well (Taylor’s Version)”

Favorite male pop artist - Harry Styles

Favorite female pop artist - Taylor Swift

Favorite pop duo or group - BTS

Favorite pop album - Taylor Swift, Red (Taylor’s Version)

Favorite pop song - Harry Styles, “As It Was”

Favorite male country artist - Morgan Wallen

Favorite female country artist - Taylor Swift

Favorite country duo or group - Dan + Shay

Favorite country album - Taylor Swift - Red (Taylor’s Version)

Favorite country song - Morgan Wallen - “Wasted on You”

Favorite male hip-hop artist - Kendrick Lamar

Favorite female hip-hop artist - Nicki Minaj

Favorite hip-hop album - Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers

Favorite hip-hop song - Future ft. Drake & Tems - “Wait For U”

Favorite male R&B artist - Chris Brown

Favorite female R&B artist - Beyoncé

Favorite R&B album - Beyoncé, Renaissance

Favorite R&B song - Wizkid ft. Tems - “Essence”

Favorite male Latin artist - Bad Bunny

Favorite female Latin artist - Anitta

Favorite Latin duo or group - Yahritza Y Su Esencia

Favorite Latin album - Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

Favorite Latin song - Sebastián Yatra, “Dos Oruguitas”

Favorite rock artist - Machine Gun Kelly

Favorite rock song - Måneskin, “Beggin’”

Favorite rock album - Ghost, Impera

Favorite dance/electronic artist - Marshmello

Favorite soundtrack - ELVIS

Favorite Afrobeats artist - Wizkid

Favorite K-pop artist - BTS

Favorite inspirational artist - King & Country

Favorite gospel artist - Tamela Mann