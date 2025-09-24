RAYE превръща търсенето на съпруг в глобален хит

“WHERE IS MY HUSBAND!” се превърна в глобална сензация и отбеляза най-успешната премиера в кариерата на RAYE до момента.

Песента стартира с над 2 милиона стрийма още в първия ден – повече от всеки неин трак преди – и вече е натрупала над 7 милиона слушания. Във Великобритания сингълът е #5 в Spotify Daily 200 и #7 в официалния радио airplay чарт, като това е най-доброто радио представяне на RAYE досега.

Официалното видео е #1 в YouTube Trending UK с над 2.4 милиона гледания и също попада сред най-търсените клипове в САЩ, Канада, Нидерландия, Германия, Франция, Швеция и Белгия. Песента вече е включена в основни Spotify плейлисти в Европа, Австралия и Азия, както и в Top 50 чартове. В TikTok звукът е използван в над 37,000 видеа с повече от 500 милиона гледания.

Паралелно с този успех RAYE продължава да радва феновете си със специални участия. На 23 септември направи ексклузивно шоу в легендарния клуб Ronnie Scott’s в Лондон и предстои да гостува и изпълни песента си в The Graham Norton Show. Британската певица ще се включи и в церемонията Rock & Roll Hall of Fame, която ще се проведе на 8 ноември в Лос Анджелис.